Aprietan por el fichaje de Mingueza, que está más lejos del Celta

El Arsenal es uno de los equipos que más está pujando por el polivalente futbolista del RC Celta, pero no es el único club de la Premier League que ha aparecido en escena ya que en las últimas horas el Aston Villa y el Fulham se han sumado a la carrera por el fichaje del catalán

Óscar Mingueza está muy cerca de finalizar su etapa en el RC Celta. El catalán no acepta la propuesta de renovación que le presentó el equipo gallego hace ya tiempo y al acabar contrato al final de esta temporada podrá marcharse al club que desee o que le presente la oferta que más satisfaga a sus intereses. Aunque meses atrás se informó que su destino podría ser la Juventus, lo cierto es que de momento no hay nada oficializado lo que ha provocado que los equipos de la Premier League se sumen con fuera a la carrera por fichar al catalán.

Fulham y Aston Villa, al igual que Arsenal, interesados en fichar a Óscar Mingueza

Lo único que parece claro, salvo giro inesperado de los acontecimientos, es que Óscar Mingueza abandonará el RC Celta al final de esta temporada una vez expire su contrato. Esto convierte al polivalente futbolista en una de las más grandes oportunidades durante el próximo mercado de verano.

Una opción que no pasa desapercibida entre muchos clubes, siendo los de la Premier League los mejores situados para conseguir la incorporación del futbolista del RC Celta. Hace unos días fue el Arsenal el que se interesó por el catalán, pero ahora según informa The Telepragh Fulham y Aston Villa también se han sumado a la carrera por su fichaje.

Sin duda alguna, de estos proyectos, los más interesantes para Óscar Mingueza, que ha cambiado de representantes recientemente toda vez que ha dejado a José María Orobitg, son los de Arsenal y Aston Villa que están llamados a jugar la próxima edición de la UEFA Champions League. Dos equipos que le pueden dar un sueldo muy alto y contra los que, obviamente, no puede competir el RC Celta que ya prácticamente da por perdido a uno de sus mejores futbolistas durante estas últimas temporadas.

El RC Celta ve complicado la continuidad de Óscar Mingueza

Con el paso de las semanas en el RC Celta han ido perdiendo las esperanzas en la continuidad de Óscar Mingueza al final de esta temporada.

Así lo demostró Marco Garcés, director deportivo del RC Celta, cuando fue preguntado por la renovación de Mingueza. El ejecutivo del equipo gallego no fue demasiado optimista en DAZN. "La situación está en su tejado, él sabe que tiene una oferta de nuestra parte y esperamos que tome una decisión. No ha respondido aún".

En las últimas semanas, Óscar Mingueza ha sido relacionado como múltiples equipos, estando entre ellos, la Juventus, pero ahora mismo todo parece indicar que hay varios equipos de la Premier League dispuestos a hacer un fuerte esfuerzo por fichar al jugador del RC Celta.