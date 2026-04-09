Otro grande de Europa, a por Mingueza: su continuidad en el Celta, más difícil

En el RC Celta da casi por perdido al catalán el cual acaba contrato al final de esta temporada y no ha renovado. El polivalente futbolista está en la agenda de potentes equipos que juegan la UEFA Champions League, siendo el Arsenal el último que se ha sumado a la carrera por su fichaje

La continuidad de Óscar Mingueza en el RC Celta más allá de que acabe esta temporada es prácticamente una quimera. El catalán acaba contrato al término de esta campaña y todos los intentos del RC Celta por renovarlo han resultado infructuosos. Por ello, todo indica a que Mingueza cambiará de equipo y comenzará una nueva etapa en su carrera deportiva. Ofertas no le van a faltar al polivalente futbolista que está en la agenda de grandes equipos de Europa, siendo el Arsenal de Mikel Arteta el último que lo tiene bien controlado.

Mingueza, futbolista del RC Celta, en la agenda del Arsenal

El futuro de Óscar Mingueza parece que está fuera del RC Celta el cual parece haber tirado la toalla ya para renovar su contrato. Marco Garcés, director deportivo del club gallego, dijo hace unos días que es el catalán quien tiene en sus manos la decisión de ampliar su contrato, pero el problema es que no ha respondido.

"La situación está en su tejado, él sabe que tiene una oferta de nuestra parte y esperamos que tome una decisión. No ha respondido aún", afirmó el ejecutivo del club celeste en DAZN.

Es por ello a que Óscar Mingueza apunta a jugar en otro equipo la próxima temporada, más cuando el jugador ha cambiado de representantes hace unas semanas. En los últimos meses el catalán ha sido vinculado a Juventus, Newcastle United, Aston Villa, West Ham United u Olympique de Marsella. Pero no son los únicos, ya que la BBC señala ahora que el Arsenal es otro de los equipos que tiene muy controlado a Mingueza.

El Arsenal quiere reforzar su defensa de cara a la próxima temporada y ve en Mingueza a un jugador ideal para su equipo ya que es un futbolista que puede jugar tanto en el carril derecho como en el izquierdo.

El Arsenal le quiere dar profundidad a los flancos de su defensa, en donde están Myles Lewis-Skelly y Ricardo Calafiori básicamente. Gusta mucho Tino Livramento, del Newcastle United, pero su alta precio complican la operación. En esa situación surge Óscar Mingueza como una opción mucho más asequible para los Gunners.

Óscar Mingueza, en su mejor momento

Óscar Mingueza, a sus 26 años, está viviendo el mejor momento de su carrera deportiva ya que el catalán está jugando a un nivel muy alto, siendo titular en el RC Celta con el que aspira a ganar la UEFA Europa League y a clasificarse para jugar la próxima edición de la UEFA Champions League.

En lo que va de temporada, el catalán ha jugado 37 partidos en los que ha marcado 1 gol y ha dado 6 asistencias. Su rendimiento no ha pasado desapercibido, estando muchos equipos interesados en su fichaje durante el próximo mercado de verano.