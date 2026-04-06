El resquemor del Celta de Vigo con Mingueza: "No ha respondido"

En Balaídos ya dan por perdido al jugador catalán, que hará las maletas en verano como agente libre. El club gallego ha hecho todo lo que estaba en su mano con una elevada propuesta dentro de sus posibilidades, pero el internacional ni siquiera ha ofrecido una contestación

El Celta de Vigo tiene por delante un ilusionante tramo final de temporada, enfrascado en la pelea por la quinta plaza en LaLiga, que tiene casi asegurado el premio extra de la Champions, y a las puertas del primer asalto en la eliminatoria de cuartos de final de la Europa League frente al Friburgo. Pero al mismo tiempo, inevitablemente, en Balaídos ya se trabaja en la planificación de la próxima campaña.

Así, tras la renovación de Claudio Giráldez hasta 2028, son varios los frentes abiertos en lo que respecta a aquellos jugadores que acaban contrato el próximo 30 de junio. El club celeste sigue pendientes de las decisiones al respecto de Iago Aspas y Marcos Alonso, mostrándose optimistas en ambos casos. Pero con Óscar Mingueza las sensaciones son muy diferentes, dándolo ya por perdido.

Marco Garcés deja el asunto en el "tejado" de Mingueza

El futbolista catalán, no obstante, aún no ha aclarado su postura de forma oficial y eso parece que no gusta demasiado en el seno de la entidad gallega, que deja entrever que ya ha hecho todo lo que estaba en sus manos para intentar retenerlo. "La situación está en su tejado, él sabe que tiene una oferta de nuestra parte y esperamos que tome una decisión. No ha respondido aún", aseguró tajante el director deportivo, Marco Garcés, en la previa del choque de este pasado domingo ante el Valencia en DAZN.

El Celta de Vigo le ha puesto sobre la mesa una propuesta que asciende a cuatro millones de euros brutos por temporada, lo que supone uno de los sueldos más elevados de la plantilla. Pero en A Sede son conscientes de que no pueden pelear a nivel económico con los poderosos pretendientes del internacional. La esperanza era que en la valoración de Mingueza pesara más lo a gusto que se encuentra en Vigo junto a su familia y la regularidad que ha encontrado vestido de celeste. Pero se trataba de una ilusión demasiado idealista.

El Barcelona también se quedará sin nada

Por ello, el club gallego ya se movió en enero con el fichaje de Álvaro Núñez procedente del Elche, asumiendo que perderá a un jugador que ha sido muy importante en las cuatro últimas campañas sin recibir nada a cambio. Atrás quedan las muchas ofertas recibidas y la negativa celeste a negociar por debajo de su cláusula de rescisión de 20 millones de euros, pues cualquier traspaso tendría que haber sido repartido a partes iguales con un FC Barcelona que tampoco verá un euro.

La larga lista de pretendientes de Mingueza

A la puerta del internacional español vienen llamado desde hace meses equipos de la talla del Olympique de Marsella, el Aston Villa o el West Ham, sumándose a esta puja el Newcastle y varios conjuntos italianos, como el Atalanta, el Milan o el Como de Cesc Fàbregas. Pero el que más insistencia ha puesto ha sido la Juventus, que intentó llevárselo en enero con una oferta de unos 4 millones de euros rechazada desde Balaídos. Ahora, con su inminente cambio de agencia de representación, con una fuerte presencia en Inglaterra, su futuro podría estar más cerca del fútbol británico.

La competencia por Fer López, clave en su continuidad

Por otro lado, el Celta de Vigo trabaja también en la continuidad de Fer López. La opción más viable a priori es la de negociar una nueva cesión con el Wolverhampton, que ya se negó en enero a un préstamo de una temporada y media. Pero tampoco se descarta poder plantear su fichaje definitivo siempre que las cantidades no sean desorbitadas.

En este sentido, Marco Garcés pidió paciencia y apuntó que será clave la competencia que pueda existir por el madrileño. "Va a ser clave cómo pueda acabar la temporada para saber el interés que puedan tener otros clubes en entrar en la subasta. A nosotros nos encantaría poder seguir contando con él", sentenció.