Iago Aspas y Borja Iglesias toman parte en la renovación de Mingueza con el Celta de Vigo

El defensor catalán tiene sobre la mesa una oferta de renovación y dos de los pesos pesados del plantel tratan de convencerle para que valore otros aspectos más allá del económico y continúe en el Celta de Vigo

El trabajo en la dirección deportiva del Celta de Vigo no se detiene tras el mercado de enero. Como indicó Marco Garcés en su balance del mismo, ya hay conversaciones en marcha con varios jugadores para ampliar sus contratos. Con algunos, como Carl Starfelt y Pablo Durán, hay menos prisas, pues acaban en 2027, aunque lo recomendable es atarlos antes de que entren en un último año siempre peligroso. Además, también se espera la respuesta positiva de Marcos Alonso e Iago Aspas, reinando el optimismo con respecto a la continuidad del capitán. Pero el caso que más difícil se presenta es el de Óscar Mingueza.

Para cubrirse las espaldas, el club celeste ya ha firmado a Álvaro Núñez, aunque el ex lateral diestro del Elche podría complementarse con el catalán y ofrecer otras alternativas. "Mingueza tiene una oferta de renovación de nuestra parte, pero es verdad que vamos a tener un mercado de verano bastante ocupado y ya hemos empezado a solucionar el próximo mercado desde este”, señaló al respecto Garcés.

Una larga lista de pretendientes, con la Juventus en la 'pole'

A la puerta del internacional español vienen llamado desde hace meses equipos de la talla del Olympique de Marsella, el Aston Villa o el West Ham, sumándose recientemente a esta puja el Newcastle y varios conjuntos italianos, como el Atalanta, el Milan o el Como de Cesc Fàbregas. Pero el que más insistencia ha puesto ha sido la Juventus, que intentó llevárselo en enero con una oferta de unos 4 millones de euros rechazada desde Balaídos.

Pese a correr el riesgo de verlo marcharse gratis en unos meses, el Celta de Vigo pidió al menos 10 millones para desprenderse del su polivalente defensor a mitad de temporada, pues además la mitad de lo ingresado habría ido a parar a las arcas del FC Barcelona. Cabe recordar en este sentido que el club azulgrana conservó el 50% de los derechos de su ex canterano en el acuerdo suscrito en su día con la entidad gallega, pero el mismo quedará en papel mojado el próximo 30 de junio, por lo que en el Camp Nou se quedarán sin ese ingreso extra.

La oferta del Celta a Mingueza

Sea como fuere, lo único cierto es que a Mingueza no le faltarán propuestas en verano. Y a buen seguro, muchas de ellas serán superiores económicamente a lo que pueda ofrecer un Celta de Vigo que le ha puesto sobre la mesa un contrato de cuatro millones de euros brutos por temporada. Hasta ahí llega el esfuerzo de un club que pese a todo sigue siendo optimista. En concreto, Marco Garcés calibró con notas sus esperanzas de seguir contando con los jugadores que acaban contrato y le puso a “Iago un 9, Marcos un 8 y Mingueza un 7”.

La 'presión' del vestuario

Para intentar que el de Santa Perpètua de Mogoda siga vistiendo de celeste, en Balaídos están dispuestos a utilizar todas las armas a su alcance. Así, no solo desde las altas esfuerzas se realizan movimientos. También en el vestuario hay pesos pesados que tratan de convencerle para que valore otros aspectos más allá del dinero y continúe en Vigo, donde se encuentra muy feliz junto a su familia.

En concreto, según ElDesmaque, dos veteranos como Iago Aspas y Borja Iglesias han pasado a la acción y tratan de hacerle ver a Mingueza que el Celta es el lugar adecuado para seguir desarrollando su carrera, tratando de influir también dentro de sus posibilidades el técnico, Claudio Giráldez, quien considera al internacional una pieza fundamental en sus planes.