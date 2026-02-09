El Celta de Vigo tiene claro su plan con Fer López: buscará ampliar su cesión

El club celeste ya intentó en enero que el Wolverhampton accediera a un préstamo por una campaña y media y volverá a la carga de cara a la próxima campaña, aunque no se trata de una operación sencilla

El Celta de Vigo cerró un mercado de enero más movido de lo esperado con tres caras nuevas. En las últimas horas llegaron el lateral diestro Álvaro Núñez, criticado desde el Elche por decisión de marcharse, y el mediocentro uruguayo Matías Vecino, que llega para suplir las salidas de Fran Beltrán y Damián Rodríguez. Pero antes, y después de meses de negociación, la dirección deportiva celeste pudo concretar el gran objetivo invernal, que no era otro que la repatriación de Fer López.

Largas negociaciones por Fer López

"Ya el 27 de octubre comenzamos con pláticas serias respecto a la posibilidad de traerlo para acá. Fue un proceso muy largo que al principio se antojaba casi imposible y al final terminó definiéndose el 26 de enero, tres meses después de que comenzamos las charlas. Es un reingreso que ilusiona muchísimo, que creo que nos viene bastante bien para la plantilla", explicó Marco Garcés la pasada semana, al realizar un balance del mercado.

Dada su falta de oportunidades en el conjunto inglés, donde apenas dispuso de 364 minutos repartidos en 12 encuentros, el madrileño puso todo de su parte para volver a Balaídos, donde se buscó en un primer momento un préstamo por año y medio, hasta junio de 2027, si bien no fue posible convencer a los 'Wolves'. "Intentamos todo tipo de opciones, al final conseguimos que venga seis meses y hay que disfrutarlo cada partido. Supongo que querrán contar con él para el año que viene", avanzó al respecto el propio Garcés de cara a las opciones de seguir contando con el mediapunta de cara a la próxima campaña.

Un asunto clave en la planificación

Pero aunque en A Sede son conscientes de que no será sencillo llegar a un acuerdo, existe la intención de hacer todo lo posible para tratar de prolongar la cesión de Fer López durante la 26/27, según informa el diario Marca. Se trata de un asunto en el que ya trabaja el director deportivo, pues representa un aspecto clave de la planificación. No en vano, la llegada de un enganche es algo que Claudio Giráldez reclamó desde el mismo momento en el que se concretó el traspaso del jugador formado en A Madroa, si bien en verano no pudo concretarse por la falta de espacio salarial, con Denis Suárez esperado hasta el último momento. Por ello, si vuelve a producirse la salida de Fer López, pedirá de nuevo el fichaje de un sustituto.

Aspectos en contra y a favor del Celta de Vigo

Con contrato en vigor en el Wolverhampton hasta 2030, el internacional sub 21 podría recibir ofertas más atractivas a la conclusión del presente curso. También para los intereses del club inglés, que pagó 23 millones de euros más dos en variables por su pase y querrá sacar la máxima tajada posible en caso de abrirle de nuevo las puertas. Sin duda, un factor económico de peso que juega en contra de la intención del Celta de Vigo.

Pero a favor de los celestes también está el hecho de que los 'Wolves' descenderán y jugarán la próxima campaña en la Championship, pues son colistas de la Premier league y están ya a 16 puntos de la salvación. Dejar a Fer López una campaña más en el Balaídos, donde es protagonista, les podría asegurar que su futbolista no pierda valor. Pero, sin duda, un aspecto clave será la fuerza que el madrileño y su agente, Jorge Mendes, puedan realizar, como han hecho en enero, para seguir vistiendo de celeste.