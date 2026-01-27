Fer López rechazó ofertas por volver al RC Celta: "Hubo ofertas de España, de Italia y de Francia"

El futbolista, que jugará en calidad de cedido en el equipo gallego hasta el final de esta temporada, ha desvelado que tuvo otras propuestas pero que se decantó por regresar al RC Celta del cual salió el verano pasado porque era el único sitio en donde sería feliz

Fer López, futbolista del RC Celta, ha sido presentado como nuevo jugador del equipo gallego en una rueda de prensa en donde ha manifestado que se marchó del RC Celta el verano pasado porque no dependió de él y también ha desvelado que tuvo otras propuestas pero que le dio prioridad a volver a club celeste.

Fer López ha contado cómo se gestó su regreso al RC Celta en este mes de enero, que al final se cierra como cedido hasta el final de temporada. "He hablado mucho con Claudio Giráldez, con el cuerpo técnico en general, desde que me fui desde el principio. Y la verdad es que ya siempre hablamos mucho de fútbol, yo tengo muy buena relación con ellos. Y sí que es verdad que cuando se acercaba el mes de diciembre, que yo ahí no estaba contento con los minutos que estaba teniendo, sí que se abrió esta posibilidad y muy contento de estar aquí".

A continuación, el futbolista ha desvelado que la decisión de marcharse del RC Celta el pasado verano no dependió de él, no entrando en más detalles. "A veces en la vida hay decisiones que no dependen de ti y que las haces por más cosas. Al final, yo creo que lo que me centro es en el presente, que estoy muy contento de estar aquí. Pero bueno, también le quería agradecer al Wolves la oportunidad que me dieron de jugar en la Premier League, que la verdad es que es una liga estupenda, y también al club de tenerme de vuelta para poder jugar Europa. Estoy agradecido a las dos entidades".

Fer López ha desvelado que tuvo ofertas de clubes de España, Italia y Francia pero que comunicó a su representante que sólo quería volver al RC Celta. "Sí que es verdad que sobre ese periodo de diciembre, cuando yo le comunico a mi agente que quiero salir, porque no estoy gozando de los minutos que me gustaría. Sí que es verdad que hubo ofertas de España, de Italia y de Francia, pero yo siempre le dije que quería volver, porque era donde me estaba feliz".

Fer López deja en el aire su continuidad en el RC Celta más allá de esta temporada

Fer López le ha mandado también un mensaje a la afición del RC Celta. "Yo creo que lo que le diría es que estoy muy contento de estar de vuelta, y yo creo que ellos van a disfrutar del equipo en estos seis meses como han disfrutado en todo el año, y yo creo que lo más importante es centrarse en el presente, porque lo pasado, pasado es, y eso que estoy muy contento de estar de vuelta, de volver a jugar en Balaídos, y yo confío que ellos también estén contentos con que haya vuelto".

Por último, Fer López ha dejado en el aire su continuidad en el RC Celta más allá de esta temporada. "Ya veremos, lo que pasa es lo que te digo, me centro en el presente que es en el ahora, no puedo hacer otra cosa, el futuro ya pasará".