Giráldez ya tiene al jugón que quería: Fer López vuelve al Celta cedido por el Wolverhampton

El Celta de Vigo ha hecho oficial esta tarde el regreso de su canterano tras apenas seis meses en el Wolverhampton, y aunque lo hace para lo que resta de temporada, Giráldez ya tiene al refuerzo que tanto deseaba para su ataque

Ya es oficial, Fer López se convierte en el primer refuerzo invernal del Celta de Vigo. De esta forma, uno de los canteranos más prometedores de los últimos años de A Madroa vuelve a Vigo apenas seis meses después de su marcha al Wolverhampton y por la que el Celta se embolsó 23 millones de euros.

El atacante madrileño volverá a ponerse a las órdenes de Claudio Giráldez hasta final de temporada, reforzando así una posición que venía demandando desde hace tiempo el técnico de Porriño. "Su regreso supone un refuerzo importante para la plantilla en un momento clave de la temporada y, al mismo tiempo, el retorno de un futbolista identificado tanto con los valores y filosofía del club como con su cantera y afición", apunta el Celta en su comunicado.

El internacional sub 21 es el primer refuerzo invernal del conjunto dirigido por Claudio Giráldez, quien le podía dar los primeros minutos en el duelo europeo del próximo jueves contra el Estrella Roja en Belgrado, partido donde el Celta buscará el pase a la siguiente ronda y apurará sus opciones de poder estar en el 'top 8'.

El canterano celeste, por el que el club inglés pagó cerca de 23 millones de euros el pasado verano, completará mañana su primer entrenamiento a las órdenes del técnico celeste en la ciudad deportiva. En su primera experiencia en el equipo inglés, colista de la Premier League, Fer López apenas ha tenido protagonismo. El jugador gallego abandona el Wolverhampton después de haber disputado únicamente nueve partidos en Liga (230 minutos), uno en la FA Cup (16 minutos) y dos EFL Cup (118 minutos).

El futbolista madrileño llegaba anoche a Vigo y esta misma mañana pasó las pruebas médicas. Finalmente, Fer López tan sólo estará a prestamo por estos seis primeros meses de 2026 pese a que en las negociaciones con el Wolverhampton, el Celta intentó que su préstamo fuera de 18 meses.

El comunicado del Celta de Vigo

El Celta y el Wolverhampton Wanderers FC han alcanzado un acuerdo para la cesión de Fer López hasta final de temporada. El delantero vuelve así a Vigo para reforzar al conjunto celeste en esta segunda vuelta de la competición liguera y afrontar el ilusionante reto europeo tras la reciente clasificación para los dieciseisavos de final de la Europa League.

Formado en A Madroa desde los nueve años, Fer López regresa a la que siempre ha sido su casa después de iniciar una nueva etapa en el fútbol inglés. En su paso por los Wolves, el canterano ha disputado un total de 12 partidos oficiales, sumando una asistencia y acumulando experiencia en una de las ligas más exigentes del panorama internacional.

El atacante se pondrá ahora nuevamente a las órdenes de Claudio Giráldez y se reincorpora a un equipo al que conoce a la perfección y en el que ya ha demostrado su capacidad competitiva. Antes de su salida a la Premier League, Fer López fue una de las piezas destacadas del Celta Fortuna, lo que le permitió dar el salto al primer equipo, debutando tanto en la Copa del Rey como en LaLiga, donde llegó a disputar 17 encuentros y anotar dos goles.

Su regreso supone un refuerzo importante para la plantilla en un momento clave de la temporada y, al mismo tiempo, el retorno de un futbolista identificado tanto con los valores y filosofía del club como con su cantera y afición.

El Celta da la bienvenida a Fer López y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa defendiendo el escudo celeste.

