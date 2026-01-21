Giráldez habla de la llegada de Fer López y el recambio de Fran Beltrán: "Vamos a tener una plantilla más competitiva"

El técnico de Celta de Vigo ha analizado lo que espera del mercado de fichajes, del que confía salir con una plantilla mejor y volvió a dejar en el tejado de Marcos Alonso y Aspas la decisión sobre sus renovaciones

Claudio Giráldez, técnico del Celta de Vigo, ha atendido a los medios de comunicación antes de medirse este jueves al Lille en la Europa League, un duelo para el que el de Porriño recupera a Ferran Jutglà pero para el que no podrá contar con Ilaix Moriba, sancionado, aunque gran parte de la rueda de prensa la ha acaparado el mercado de fichajes de enero y lo que parece la inminencia de la vuelta de Fer López.

"Hay que tener confianza en lo que queda de mercado, en la dirección deportiva. Tengo confianza plena en ellos y en la plantilla que tenemos. No contábamos con que Fran Beltrán fuese a salir, pero entendemos la situación de él perfectamente, tiene que mirar por su futuro. Tenemos recursos dentro del club para solventarlo. Esperemos que, si sale una buena oportunidad, aprovechemos el mercado en estos días. Al acabar el mes de enero, valoraremos cómo estamos, si nos hemos debilitado o no, pero tengo confianza en que no va a ser así y que saldremos fortalecidos", ha explicado Giráldez.

Qué recambio a Fran Beltrán se busca

"Es ver qué hay en el mercado a nivel de que completamos la plantilla, no solo en esta posición. Hay gente que puede jugar de medio centro y un poquito más arriba, de medio centro y un poquito más atrás, o en un específico de dentro para que nos pueda dar un juego interior determinado, en la construcción o más en la última zona de campo. Tenemos conversaciones con jugadores abiertas y confianza en que vamos a tener una plantilla igual de competitiva o más que la que hemos tenido hasta ahora".

La opción de Fer López

"Fer López sirve para muchas cosas. Sí, es una opción. Como he dicho, es una opción. Es un jugador que conocemos, es un jugador que tiene una adaptación sencilla aquí y es una de las posibilidades, sí".

Las renovaciones de Marcos Alonso y Aspas

"Pienso lo mismo y entiendo a los dos. Creo que son decisiones muy personales, que llevan encima muchísimas temporadas, muchísimos partidos, con el desgaste que implica, y saben bien, en la parte final de la temporada. Creo que es normal que ellos tengan que estar convencidos y que se han ganado con sus carreras el derecho a ser ellos los que lo decidan y que se encuentren físicamente bien. Él sabe que ha evolucionado mucho también durante la temporada, que empezó con alguna molestia, pero que se está encontrando muy bien. Y va a ser sus propias sensaciones en lo físico y en lo motivacional, en la cabeza, las que les lleve hasta el otro año. Porque son los dos animales competitivos, les gusta ganar a todo. Y creo que cuando sigues jugando es porque te ves con la capacidad de seguir ganando, de seguir compitiendo a tu mejor nivel. Y en ese aspecto estoy encantado de tener a dos jugadores como ellos, ya no solo en los partidos, sino en el día a día, que nos den ese camino de hambre, de motivación y de querer más, a pesar de tener carreras tan dilatadas".

Acuerdo cercano con el Wolverhampton por Fer López

"No tengo esa noticia, no te la puedo confirmar, no lo sé".

La salida de Fran Beltrán

"Aprovechar también para agradecer a Fran, antes hablamos un poco solo de sustituciones a él, este tiempo conmigo, el tiempo en el club, ha sido todo muy precipitado y muy rápido. Es justo agradecer el compromiso, la profesionalidad que ha mostrado todo este tiempo aquí, el cariño y el día a día que ha sido excepcional. Desearle lo mejor, que lo merece. Creo que el otro día no era el día para hacer ningún reconocimiento porque todavía no estaba cerrado, mi última comparecencia en el último partido nuestro. Ahora que ya está, creo que es justo decirlo y agradecerle como compañero y como celtista todos estos años. Mi manera de proceder como entrenador está por encima que las personas estén bien, estén felices, y más con gente que lleva tanto tiempo siendo tan profesional y dando tanto por el club. El resto ya son situaciones personales, solamente que sea entendible y darle las gracias desde aquí".