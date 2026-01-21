La emotiva despedida de Fran Beltrán a la afición del Celta: "Con eso me quedo"

Fran Beltrán ha dejado el Celta, adonde llegó en 2018 con apenas 19 años, antes de acabar contrato se marcha al Girona pero ha querido tener unas bonitas palabras para el celtismo

Fran Beltrán ya es historia en el Celta de Vigo. El centrocampista madrileño, que acababa contrato con el club celeste el próximo 30 de junio, ya es nuevo jugador del Girona hasta 2030, donde coincidirá con el técnico que ya lo dirigió en sus inicios en el Rayo Vallecano. Por este traspaso, el Celta de Vigo ingresará unos 150.000 euros.

De esta forma, Fran Beltrán dice adiós al Celta después de siete temporadas y media y siendo el tercer futbolista con más encuentros en la historia del Celta en Primera División, solo por detrás de Iago Aspas y Hugo Mallo.

La despedida de Fran Beltrán

Tras confirmarse la marcha de Fran Beltrán al Girona, el futbolista ha querido despedirse en las redes sociales del que ha sido su club y su afición:

Echando la vista atrás me doy cuenta de todo lo que ha significado para mí el Celta. Llegué con 19 años sin haber debutado en LaLiga y me despido con 26, con más de 200 partidos defendiendo esta camiseta y siendo uno de los capitanes. En Primera, donde debe permanecer siempre el club, y jugando Europa League, donde se merece estar.

Profesionalmente el Celta ha sido todo para mí, pero también Vigo en lo personal. Una ciudad perfecta para mi familia. Estamos orgullosos de que nuestras dos hijas hayan nacido aquí. Esta también será nuestra casa para siempre.

Gracias a todas y cada una de las personas que habéis formado parte de estos maravillosos siete años. Trabajadores del club, entrenadores, staff, directivos, presidente y presidenta, compañeros, socios y aficionados.

Me he vaciado en el campo y he dado lo mejor de mí siempre. Yo lo mismo siento que habéis hecho vosotros conmigo. Con eso me quedo.

De parte de un celtista, hasta siempre.

Siete temporadas y media con un final casi sin protagonismo

El futbolista madrileño llegó a Balaídos en el verano de 2018 como una apuesta personal del entonces director deportivo Felipe Miñambres. En su primera temporada, pese a su juventud, ya participó en 30 partidos de Liga (1.513 minutos de juego).

A partir de ahí, su protagonismo en el equipo no ha dejado de crecer hasta que entró en su último año de contrato: 28 partidos jugados en el curso 2019-20 y 32 en el siguiente; 37 en la liga 2021-22; 33 en la 2023-24; y 34 en la pasada, ya con Giráldez como técnico.

Perjudicado por la irrupción de Miguel Román, Beltrán ha dejado de contar para el entrenador celeste, quien en los últimos dos partidos de Liga no le dio ningún minuto. En el Girona, Fran Beltrán se reencontrará con Míchel Sánchez, quien ya lo dirigió en el Rayo Vallecano.