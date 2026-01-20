La cantidad de dinero que recibe el RC Celta por el traspaso de Fran Beltrán al Girona FC

El centrocampista va a abandonar el RC Celta para fichar por el Girona FC que desembolsará una muy poco dinero para conseguir su incorporación en este mes de enero y evitar que el futbolista se convierta en agente libre ya que acababa contrato con el equipo gallego al final de esta temporada

La salida de Fran Beltrán está a punto de hacerse oficial. RC Celta y Girona FC han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso del centrocampista al club catalán el cual ha realizado un pequeño esfuerzo para incorporar ya al futbolista, evitando así que se convirtiera en agente libre este próximo verano ya que acababa contrato al final de esta temporada. Gracias a ese afán del Girona FC, el RC Celta recibirá una pequeña cantidad de dinero por Fran Beltrán, ahorrándose también su salario en lo que resta de campaña.

El RC Celta se embolsará unos 150.000 euros por el traspaso de Fran Beltrán al Girona FC

La situación de Fran Beltrán en el RC Celta había entrado en una situación de no retorno. El club gallego no lo quería renovar y el futbolista había perdido protagonismo en el equipo de Claudio Giráldez. Es por ello que tenía las puertas abiertas para abandonar el RC Celta. Cuando todo apuntaba que Fran Beltrán se iría en verano, cuando acababa contrato con el RC Celta, el Girona FC no ha esperado y ha apostado fuerte por el fichaje del centrocampista por el cual desembolsará una cantidad módica.

El Girona FC pagará al RC Celta unos 100.000 euros fijos y 50.000 euros más en variantes según el rendimiento que tenga Fran Beltrán en el equipo catalán durante esta recta final de temporada según informa The Athletic. Un pequeño esfuerzo para el RC Celta que finalmente no pierde al jugador gratis, como iba a pasar en verano cuando expirara su contrato, ahorrándose también el club gallego lo que le resta de sueldo del centrocampista.

Una operación, por tanto, buena y que satisface a todas las partes. Al RC Celta porque se lleva algo de dinero, a Fran Beltrán porque va a un equipo que lo quiere y en el que va a jugar, y al Girona FC que tenía al centrocampista como uno de sus objetivos prioritarios en este mercado de fichajes de invierno. El Girona FC se ha adelantado a otros equipos como el Sevilla FC que también habían sondeado a Fran Beltrán.

Fran Beltrán ha viajado a Girona en la mañana de este martes

Fran Beltrán se ha salido de la dinámica del RC Celta en los últimos días. El centrocampista, de 26 años, se despidió de sus compañeros en el club gallego y ya se encuentra en Girona, a donde ha llegado en la mañana de este martes 20 de enero, para firmar por su nuevo club.

