Ponen sus ojos en Simic, Milosevic y Fran Beltrán

La mano derecha de Cordón, José Ignacio Navarro, habría visto en directo al central y el delantero serbios, posibles objetivos para enero; además, el club nervionense se mueve por el mediocentro del Celta, que queda libre en verano

El Sevilla FC peina el mercado en busca de un delantero y un central, sin desdeñar la búsqueda de un mediapunta creativo que no tiene, aunque aliviado ante la buena adaptación a esa posición de 'Peque' Fernández. El mal momento de Isaac Romero y la más que posible marcha de Akor Adams (y su compañero Chidera Ejuke) a la Copa de África agravan la necesidad de gol en Nervión, lo que ha provocado que se hayan asociado últimamente varios nombres al conjunto blanquirrojo. El propio Del Nido Carrasco admitía que la del ariete es la principal encomienda para enero, aunque advertía de que antes habrán de liberarse tanto fichas como margen salarial. Y en ésas están Antonio Cordón y compañía. Los señalados, los consabidos Álvaro Fernández, un Juanlu Sánchez por el que podría volver a la carga el Nápoles y todo aquél que deje plusvalía para el rearme.

Desde Canal Sur Radio apuntaban este martes dos nombres que, por su juventud, cuadran mucho, pues podrían encajarse, llegado el caso, con la ficha de los filiales que lucieron a su llegada en esta misma tesitura Hannibal Mejbri, Lucien Agoumé o Stanis Idumbo. En este sentido, la citada fuente refiere que José Ignacio Navarro, secretario técnico sevillista y mano derecha del de Granja de Torrehermosa, habría visto en directo a Nikola Simic, central de 18 años, y el artillero Jovan Milosevic, de 20 años, fijos ambos en el Partizán. El zaguero ambidextro de 1,92, que lleva un gol y una asistencia en 23 partidos (casi 2.000 minutos ya), tiene contrato allí hasta 2029 y un valor de mercado de 1,5 millones, según 'Transfermarkt', que tasa al punta diestro de 1,90 en tres millones. El de Cacak, con 13 tantos y cuatro asistencias en 21 encuentros hasta la fecha, acaba de debutar con la absoluta de Serbia y es propiedad hasta 2027 del Sttutgart, que pagó 1,2 millones por él a la Vojvodina y lo tiene cedido hasta final de este año en el cuadro de Belgrado.

A repetir la jugada de Alfon un año después

Como avanza 'As' y ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, el Sevilla FC se ha interesado recientemente por la situación de Fran Beltrán, mediocentro defensivo del RC Celta que no está jugando demasiado este curso (692 minutos, repartidos en once partidos oficiales) a las órdenes de Claudio Giráldez, que prefiere a Ilaix Moriba y Hugo Sotelo en el eje de su medular, donde han tenido oportunidades similares Damián Rodríguez y, sobre todo, Miguel Román. El madrileño, por el que se pagaron al Rayo Vallecano en 2018 los ocho millones de euros de su cláusula de rescisión, queda libre el próximo verano y no tiene oferta de renovación, por lo que el próximo 1 de enero de 2026 podrá comprometerse libremente con quien desee. En Nervión preparan una jugada similar a la de principios de este año con Alfon González, atado con un precontrato y una libertad relativamente barata (entre tres y cinco millones de euros), aunque blindado desde que arrancó el presente curso.