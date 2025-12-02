Cordón rechazó por dos millones en el Sevilla a Petar Stanic, actual 'pichichi' de la Europa League

Víctor Orta había encauzado la incorporación del centrocampista ofensivo serbio, pero su despido paralizó la operación y Cordón la terminó desestimando, lo que provocó que se marchara por 1,8 millones al Ludogorets y, con cinco goles, es el máximo realizador de la Europa League

Entre las grandes necesidades de la plantilla sevillista se encuentra apuntalar el centro del campo con un futbolista creativo, de corte ofensivo y con llegada, función que en los últimos partidos ha desempeñado Peque, de lo poco salvable en el derbi del pasado domingo.

Independientemente de la irrupción del catalán, relegado a un segundo durante buena parte del campeonato, el Sevilla precisa reforzar esta posición con un efectivo que eleve el nivel entre líneas y lo cierto es que el tiempo ha puesto en evidencia que Antonio Cordón rechazó una magnífica oportunidad en el pasado mercado estival. Y es que el director de fútbol profesional desestimó un fichaje por una cantidad accesible que ahora destaca en Europa, más concretamente de Petar Stanic, centrocampista serbio de 24 años.

Víctor Orta encarrilló el fichaje de Stanic, pero Cordón lo desestimó

Así las cosas, antes de su despido como director deportivo, Víctor Orta había avanzado en diferentes frentes, entre ellos la incorporación del futbolista de Pancevo, por entonces en las filas del Backa Topola de su país. El madrileño ya había convencido al futbolista e iniciado conversaciones con su club para alcanzar un acuerdo, pero entonces se produjo el relevo en la parcela deportiva y todo quedó en manos de Cordón.

El alto ejecutivo extremeño estudió esta posibilidad, pero, ante la multitud de frentes abiertos, la necesidad de salidas y que tampoco le convencía al cien por cien por el precio exigido, la desestimó y en el Backa Topola se cansaron de esperar y finalmente lo traspasó al Ludogorets búlgaro por 1,8 millones de euros, una cantidad muy similar a la que el Sevilla habría pagado, pues se hablaba de algo más de dos millones.

Stanic, máximo goleador de la Europa League

Petar Stanic está ofreciendo hasta ahora un magnífico rendimiento en el Ludogorets, con el que se enfrentó al Betis en octubre, hasta el punto de que se ha destapado como goleador y es el 'pichichi' de la Europa League con cinco dianas tras los tres tantos anotados contra el Celta. A estos aciertos europeos hay que sumarles tres más en el campeonato liguero, por lo que suma un total de ocho goles más seis asistencias en 1.463 minutos.

Además, el serbio ha destacado por su versatilidad y se ha desempeñado en varias posiciones al margen de la suya natural, como medio ofensivo, pues el técnico Per-Mathias Høgmo también lo ha utilizado como interior izquierdo y como delantero, demarcación en la que partió en los dos últimos partidos con un resultado extraordinario.