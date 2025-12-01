La difícil resaca de Isaac Romero, con disculpa y promesa

El lebrijano, que apagó con su absurda expulsión en El Gran Derbi cualquier atisbo de reacción nervionense, sufre su segundo parón obligado en un mes

Las redes ardían, especialmente en clave sevillista, contra Isaac Romero (incluyendo un audio tan viral como desagradable) por un absurda expulsión en las postrimerías de El Gran Derbi, una acción que terminó con los intentos ya a la desesperada del equipo de Matías Almeyda de recortar distancias para dar emoción al epílogo. Víctima de la frustración, el delantero se levantó como un resorte tras robarle el balón en aparente falta Valentín Gómez, frenándole con una patada a media altura que, si bien no hizo daño al argentino ni puede ser considerada nunca como agresión, sí mereció la roja directa según Munuera Montero, que hablaba luego en el acta de "fuerza excesiva" y de la imposibilidad del '7' de jugar el balón.

Dos factores que podrían elevar de uno a dos los partidos de sanción que le imponga este miércoles el Comité de Disciplina de la RFEF, difícilmente recurribles, pues la prueba videográfica no desvirtuará en ningún caso la interpretación del jiennense, como tampoco pudo hacer Iglesias Villanueva desde el VAR. Hasta puede darse el lebrijano con un canto en los dientes, pues hubo de ser retirado por el nuevo delegado de campo, Pepe Díaz, para evitar que lanzara más improperios al asistente de esa banda. Se fue entre silbidos de su propia afición Isaac, quien volvía precisamente de una lesión de aductores que le hizo perderse las citas ante CA Osasuna y RCD Espanyol. Con todo, sigue siendo el máximo goleador del equipo (tres tantos, como el ahora tocado Rubén Vargas), a lo que suma una asistencia, si bien, tras una 24/25 discreta (5+2 en 35 citas oficiales), se esperaba mucho más del canterano.

Arrepentimiento del lebrijano, dispuesto a dar al Sevilla "todo lo que se merece"

"(Quiero) pedir disculpas por lo ocurrido ayer. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero estoy seguro de que voy a darle a mi club todo lo que se merece", escribía este lunes el zurdo en su perfil de Instagram, junto a una de las pocas imágenes que pudo captarse de él en juego, en concreto pugnando con Marc Roca por un balón. En los 23 minutos que estuvo sobre el césped, apenas dio una a derechas: 0/3 duelos ganados, dos faltas realizadas (una de ellas, la de la roja directa por la entrada a Valentín Gómez), cinco pérdidas de balón tras siete contactos con el mismo, sólo dos de cinco pases exitosos (y en campo propio) y ningún disparo, a puerta o desviado. Toca resetearse y volver más fuerte.