El fichaje de Fran Beltrán se acelera: a punto de dejar el Celta en enero para irse al Girona y no al Sevilla

El centrocampista acaba contrato al final de esta temporada con el RC Celta el cual no tenía en sus planes renovarlo. El Sevilla FC estaba bien posicionado para lograr su incorporación durante el próximo verano, pero el Girona FC no quiere perder la oportunidad y está cerca de cerrar su contratación ya

Giro de guion en el futuro de Fran Beltrán. Era un secreto a voces que el centrocampista no iba a renovar su contrato porque el RC Celta no tenía ninguna intención de prolongar el compromiso que les unía. Con esta situación, todo estaba encaminado a que Fran Beltrán se convirtiera en uno de los agentes libres más cotizados del próximo verano del fútbol español, estando el Sevilla FC muy interesado en su fichaje. Pero todo apunta a que no será así ya que el Girona FC se ha puesto manos a la obra y está cerca de conseguir su fichaje durante este mismo mercado de invierno.

El Girona FC y el RC Celta están en negociaciones avanzadas para cerrar el traspaso de Fran Beltrán en las próximas horas. Los dos clubes están ultimando los detalles de la operación que haría que el centrocampista se convierta en nuevo futbolista del club catalán a cambio de una pequeña contraprestación económica ya que la entidad gallega prefiere eso a perder al jugador gratis en verano según ha informado Radio Girona - SER Catalunya.

Las conversaciones van por buen camino y se espera que el fichaje de Fran Beltrán por el Girona FC se culmine ya que el jugador está totalmente convencido de que es el siguiente paso que debe dar en su carrera deportiva. Un Girona FC que le ha ganado la partida en esta carrera por Fran Beltrán a otros equipos, siendo el Sevilla FC uno de los que estaba más interesados en hacerse con los servicios futbolísticos de este madrileño de 26 años.

Fran Beltrán esta temporada tiene un rol secundario en el RC Celta entrenado por Claudio Giráldez ya que sólo ha disputado un total de 960 minutos repartidos en 15 partidos oficiales, estando por detrás de Miguel Román, Ilaix Moriba o Hugo Sotelo en la rotación. Es por ello que su renovación no se contemplaba, habiendo sondeado el RC Celta el fichaje de Aleix Febas para sustituirlo.

El Sevilla FC tenía en su agenda a Fran Beltrán, centrocampista del RC Celta

Al Sevilla FC y a su director de fútbol profesional, Antonio Cordón, le gusta mucho un Fran Beltrán que está a punto de esfumársele. El club de Nervión tenía a Fran Beltrán como una de sus opciones preferenciales para reforzar sin coste de traspaso la posición de centrocampista de cara a la próxima temporada.

Un movimiento que parece ya imposible para el Sevilla FC, ya que el Girona FC está camino de cerrar el fichaje de Fran Beltrán en este mismo mes de enero para que así el jugador no se convierta en agente libre el próximo verano.