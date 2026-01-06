El RC Celta ya mueve ficha para cubrir la salida de Fran Beltrán en el centro del campo: intenta convencer a Aleix Febas

El club gallego planifica ya la próxima temporada y explora el mercado en busca de gangas y oportunidades. En este mes de enero, el objetivo es Fer López, pero de cara a la próxima temporada, el RC Celta ha puesto sus ojos en el centrocampista del Elche CF que es una de las sensaciones de la temporada

El RC Celta de Claudio Giráldez está firmando otra gran temporada en la que sólo tiene el lunar de la Copa del Rey en la cual quedó eliminado con el modesto Sant Andreu. Séptimo clasificado en LaLiga y haciendo un buen papel en la UEFA Europa League, el club gallego sigue ambicioso y su propósito es continuar creciendo de cara a futuras temporadas las cuales ya planifica. Uno de los objetivos es mejorar la posición de centrocampista en donde Fran Beltrán se va a marchar, ya que acaba contrato y no va a renovar, y uno de los que más gusta es Aleix Febas, futbolista del Elche CF.

Fran Beltrán apunta a no renovar y el RC Celta intenta convencer a Aleix Febas pero la operación no es sencilla

Una de las decisiones que parece haber tomado el RC Celta es que la etapa de Fran Beltrán está más que finiquitada. Son muchos años del centrocampista en el equipo gallego, pero las caminos de ambos apuntan a separarse debido a que no hay acuerdo para renovar un contrato que finaliza al final de esta temporada. Al margen de ello, Fran Beltrán tampoco está teniendo el mismo protagonismo que en campañas pretéritas en un RC Celta que ya sabe que el madrileño de 26 años tiene negociaciones avanzadas para unirse al Sevilla FC.

Con esta situación ya definida con Fran Beltrán, el Elche CF ha puesto sus ojos en Aleix Febas, centrocampista del Elche CF y una de las sensaciones de esta temporada, según informa Nos Diario. El centrocampista está en el mejor momento de su carrera deportiva, siendo titular indiscutible en el equipo franjiverde que entrena Eder Sarabia con el que ya ha disputado 18 partidos y 1.620 minutos en lo que va de temporada.

Aleix Febas es, en principio, una de la oportunidades de mercado que hay en el fútbol español ya que el centrocampista, de 29 años, acaba contrato con el Elche CF al final de esta temporada. Esa situación hace que la operación no sea sencilla para el RC Celta ya que no es el único equipo que está sondeando y tanteando el entorno del catalán quien está escuchando todas y cada una de las ofertas que tiene a la espera de tomar una decisión, la que considere mejor para su futuro. Aleix Febas no descarta ningún escenario de momento, siendo también posible que termine renovando con un Elche CF en donde ha encontrado el escenario perfecto para poder mostrar su mejor nivel de juego.