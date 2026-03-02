Giráldez le devuelve el gesto a Míchel: "Los dos merecíamos la victoria y lo más justo era el empate"

El técnico del Celta fue sincero en rueda de prensa y resaltó el nivel y la actitud del Girona durante todo el partido. Asimismo, avisó que ahora no son 'Dream Team' para rebajar la euforia de los suyos

En la previa del encuentro, Míchel, técnico del Girona, alabó a Giráldez por estar compaginando con éxito su aventura en las dos competiciones, Europa League y la liga española, algo que él no pudo hacer cuando le tocó.

Y, posteriormente, tras el partido, fue el entrenador del Celta quien le correspondió honrando su trabajo a través del análisis que hizo del partido.

El preparador celeste admitió tras el triunfo de este domingo contra el Girona (1-2) que "los dos éramos merecedores de la victoria y quizás lo más justo hubiera sido un empate", pero que su equipo ha tenido "la suerte de acertar en momentos importantes".

"Ha sido una victoria muy trabajada. Ha sido un partidazo de los dos equipos, un partido de los que crean afición. Más allá del escudo que defiendas o que sigas ha sido un partido precioso de ver. Ha sido un auténtico partidazo", ha argumentado Giráldez tras superar a un rival "muy complejo en lo táctico".

El técnico celeste ha celebrado que "tener 40 puntos a falta de once jornadas es una locura, una barbaridad y más cómo empezamos la temporada porque la primera victoria llegó en la jornada 10. Es difícil pensar en dos semanas más bonitas que esta, con cuatro victorias y la eliminatoria de la Liga Europa".

"Igual que hace unas semanas parecía que estábamos en un bache ahora no somos el Dream Team", ha añadido Giráldez.

En este sentido también ha reconocido que el Celta está "cerquita" de la salvación y quiere "soñar" con Europa a través de LaLiga Ea Sports y de la Liga Europa y ha afirmado que no va a "dejar de soñar, pero con los pies en la tierra y sabiendo que quedan deberes por hacer, pero que tenemos mucho camino recorrido".

"Sé lo que es certificar la permanencia para un club como nosotros porque soy seguidor del Celta desde que nací y todas las veces que hemos pensado que estábamos salvados a estas alturas hemos acabado con el agua al cuello al final. Tenemos que tener pies de plomo en cada paso", ha recalcado.

Jutglá y "la semana maravillosa" del Celta

El delantero del Celta de Vigo Ferran Jutglà, autor de un gol en la victoria de este domingo en Girona (1-2), ha celebrado que ha sido "una semana maravillosa", con la clasificación para los octavos de final de la Liga Europa tras superar al PAOK y el triunfo en Montilivi.

"Hay bajas, pero la gente entrena muy bien y se prepara en la sombra para estar preparada cuando le llega la oportunidad. Hemos demostrado que somos un equipo muy amplio y que juegue quien juegue rinde. Aquí todo el mundo aporta su granito de arena", ha dicho en Movistar LaLiga.

En este sentido ha añadido que toda la plantilla es "una piña" y se ha mostrado "muy feliz" porque "este es el camino a seguir". "El míster a principios de temporada nos dijo que había que conseguir la salvación y estamos muy cerca de esos 42 puntos. Somos ambiciosos y queremos soñar con ir partido a partido", ha concluido. En el plano personal ha explicado que se siente "bien con el equipo" y tiene "muy buenas sensaciones".