Carvajal explota: "Se llama respeto"

El capitán del Real Madrid protagonizó una de las imágenes de la jornada frente al Celta, muy criticada por algunos y alabada por otros tantos

Las cosas en la vida rara vez salen como uno planificaba. Y seguramente Dani Carvajal, después de una exitosa trayectoria en el Real Madrid no pensó nunca vivir una recta final de su carrera como la que está viviendo, que es un auténtico calvario en todos los sentidos.

Primero por las graves lesiones a las que ha tenido que hacer frente, luego por los resultados que está consiguiendo el equipo y, por último, por la falta de minutos pese a que ya se encuentra plenamente recuperado.

Pero aunque muchos siguen demostrando que la edad en el fútbol no importa, a otros sí les está pasando factura. Y está claro que los 34 años de 'Carva' le están pasando factura esta temporada. Al menos, a ojos de Arbeloa, que ya le ha dejado claro de la forma más elegante posible que hay otros por encima como Trent por delante de él.

Ante el Getafe jugó 35 minutos, cuando el equipo ya perdía 0-1. Y frente al Celta estuvo calentando en la banda pero no llegó a jugar. Pese a todo esto, el capitán blanco sigue trabajando como el primer día y, sobre todo, saboreando los que podrían ser sus últimos momentos en LaLiga EA Sports. Como el momento de reconocimiento que tuvo en Balaídos con Iago Aspas.

Cuando el capitán celeste saltó al campo, el partido iba a 1-1 y detuvo sus ejercicios de calentamiento para aplaudirle, en reconocimiento al ídolo vigués. Un gesto que ha sido criticado por muchos en las redes sociales y alabado por otros tantos.

Y después de leer tantos comentarios, el propio Caravajal ha tenido que saltar a la palestra también: "Ese gesto significa RESPETO, respeto a una leyenda de nuestra Liga. Los valores están por encima de todo, cualidad de la que veo que careces".

Los números de Dani Carvajal con Arbeloa

Los números rara vez engañan. Y lo cierto es que desde que Arbeloa llegara al banquillo del primer equipo madridista, Dani Carvajal ha pasado incluso a un tercer plano. El técnico salmantino se lo dejó claro desde Albacete, donde optó por canteranos antes que por él para el once inicial alegando que no quería correr riesgos con él.

Pero, ahora, ya lleva 13 encuentros dirigidos y Dani sólo ha participado desde el inicio ante Osasuna y tampoco duró los noventa minutos, ya que le sustituyó en el minuto 64'. Y lo que es peor, en más de la mitad no ha llegado a jugar ni un sólo minutos, concretamente en siete partidos.