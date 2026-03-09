La Prórroga de Estadio Deportivo 3x27: Pellegrini, Akor Adams, Getafe, Borja Iglesias, Griezmann, Xavi...

Programa número veintisiete de la tercera temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', como siempre presentado por José Antonio Rivero, y en esta ocasión con Alejandro Sáez y Rafa Cala como invitamos. El pinchazo del Betis en Getafe, el empate del Sevilla ante el Rayo, el momento de forma de Borja Iglesias, el ciclo de Pellegrini en Heliópolis, las palabras de Xavi Hernández sobre Laporta o la remota carambola del Sevilla de entrar en Europa, protagonistas del programa de hoy.

Este programa es el número 121, al margen de la edición especial que realizamos de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' durante la Eurocopa de 2024 en Alemania, la cual acabó ganando la selección española. Recuerda también que puedes ver el programa en directo en el canal de YouTube de ESTADIO Deportivo, los lunes a las 13:00 horas. También emitimos en directo en nuestro canal de Twitch y en nuestro perfil de X (antiguo Twitter). Además, puedes escucharlo desde cualquier parte del mundo y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos cuando gustes en la web de ESTADIO Deportivo.