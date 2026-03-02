La Prórroga de Estadio Deportivo 3x26: El Gran Derbi, Pellegrini, Isaac, Lamine Yamal, Rafa Mir...

Programa número veintiséis de la tercera temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', como siempre presentado por José Antonio Rivero, y en esta ocasión con Óscar Murillo y Juande Pérez como invitamos. El Gran Derbi entre el Real Betis Balompié y el Sevilla FC, la actuación de Lamine Yamal ante el Villarreal o el incidente de Rafa Mir ante el Espanyol, protagonistas del programa.

Este programa es el número 120, al margen de la edición especial que realizamos de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' durante la Eurocopa de 2024 en Alemania, la cual acabó ganando la selección española. Recuerda también que puedes ver el programa en directo en el canal de YouTube de ESTADIO Deportivo, los lunes a las 13:00 horas. También emitimos en directo en nuestro canal de Twitch y en nuestro perfil de X (antiguo Twitter). Además, puedes escucharlo desde cualquier parte del mundo y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos cuando gustes en la web de ESTADIO Deportivo.