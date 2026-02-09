La Prórroga de Estadio Deportivo 3x22: Vallecas, Betis, Sevilla, Carvajal...

Programa número veintidós de la tercera temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', como siempre presentado por José Antonio Rivero, y en esta ocasión con la participación de Aitor Torvisco y Antonio Medina como invitados. La victoria del Betis, lo ocurrido en los minutos finales del Sánchez-Pizjuán, la polémica arbitral o el césped de Vallecas, protagonistas.

Comenzamos hablando sobre la victoria del Real Betis en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, triunfo que sirve como venganza tras la eliminación copera y la goleada que el conjunto verdiblanco sufrió en La Cartuja días antes. Además, comentamos los números de Antony esta temporada y la polémica con el fuera de juego posicional pitado a Griezmann.

Por otro lado, comentamos el empate del Sevilla ante el Girona en el Ramón Sánchez-Pizjuán, poniendo el foco en actuaciones individuales como Oso o Carmona, así como en las palabras de Matías Almeyda en rueda de prensa.

También charlamos sobre la suspensión del partido que enfrentaba al Rayo Vallecano y al Real Oviedo debido a las malas condiciones del estadio de Vallecas, así como de la situación de Dani Carvajal con Álvaro Arbeloa en el Real Madrid y la pelea por el descenso, este curso más apretada que temporadas atrás.

