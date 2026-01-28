La osadía de rechazar 8 millones por Kike Salas

En el último programa de 'La Prórroga de ESTADIO Deportivo' debatimos sobre la decisión de cuadro de Nervión de no aceptar la oferta del conjunto ruso

El Sevilla FC anunció en la noche de este martes la incorporación hasta final de temporada del delantero francés Neal Maupay, cedido por Olympique de Marsella con una opción de compra no obligatoria de unos 5 millones de euros, y la salida como cedido de Alfon González al Villarreal con una cláusula similar por un importe de 7 millones.

Estas dos han sido los primeros movimientos del conjunto de Nervión este mercado de invierno en el que el Sevilla está obligado a vender. Pese a los resultados deportivos, son bastantes los futbolistas que están generando interés este mercado, uno de ellos el defensa Kike Salas, por el que el CSKA de Moscú hizo una oferta de ocho millones de euros que fue rechazada por los hispalenses.

Desde Nervión piden 15 millones de euros más cinco en variables por el de Morón de la Frontera, decisión que ha dividido a buena parte de la afición, pero que mantiene tranquilo al futbolista, quien no tiene intención de presionar para abandonar el club, pese a que en Moscú le ofrezcan una ficha más alta de la que tiene en Sevilla.

En el último programa de 'La Prórroga de ESTADIO Deportivo', los tertulianos debatieron sobre esa decisión del Sevilla FC de rechazar la oferta del club ruso por Kike Salas, algo catalogado por muchos como una "osadía".

"Yo creo que más vale... Que lo que piensan en Sevilla realmente es que el nivel de la posición de central tampoco es que sea muy elevado; prefieren quedarse a Kike Salas para amarrar la permanencia antes que venderlo por 8 millones y que el escalabro económico sea peor, porque si te vas a la Segunda división, la pérdida por los derechos televisivos es peor y es más grande", exponía Rafa Cala.

"A día de hoy, Kike Salas ya es titular porque no puedes contar, desgraciadamente, con Marcao, no puedes contar con Nianzu. Casi con Azpilicueta tampoco. Ya lo que te queda es tirar de Kike Salas. Con Fabio Cardoso no quiere contar. Aunque Quique Sala no ha tenido mucho protagonismo en esta temporada, ya no te queda más remedio que asentarlo como titular y que sea uno de los futbolistas que tenga un poco de empaque defensivo y asegurar la permanencia con él", añadía.

"Lo que el Sevilla tiene que aceptar… Claro, yo entiendo que tú dices es que me hace tantísima falta el dinero que yo no puedo; si yo tengo valorado a un jugador en 15 o en 12, no puedo aceptar 8. Ya, pero es que eso el comprador también lo sabe. Sabe que tú necesitas tanto el dinero que algo que te pueda valer 12 te van a ofrecer 7 u 8. A mí, la verdad, los 8 millones por Kike Salas, aun a riesgo de perder un futbolista que, comparto tu opinión, debe ser importante porque no hay otra cosa, es para cogerlo sin dejarle terminar la frase", contestaba Aitor Torvisco.