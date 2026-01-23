Kike Salas responde a la oferta del CSKA tras ser rechazada por el Sevilla

El central, como ha podido saber ESTADIO, tiene clara su postura ante el interés mostrado por el CSKA y la negativa del Sevilla a la primera oferta moscovita por sus altas pretensiones económicas por el canterano

Kike Salas está en el punto de mira del CSKA y tiene clara su postura.@kikesalas_

Kike Salas saltó ayer al centro de la actualidad sevillista al trascender que el interés del CSKA de Moscú, confirmado la semana pasada por ESTADIO Deportivo, se tradujo en una primera oferta para llevárselo ya en este mercado.

De este modo, el club moscovita dio un paso al frente al trasladar a las oficinas del Ramón Sánchez-Pizjuán una propuesta que, según pudo conocer este medio por fuentes de la operación, supera los ocho millones de euros.

Cantidad por encima del valor de mercado que le otorga la web especializada Transfermarkt, que lo tasa seis millones de euros, pero muy por debajo a día de hoy de las pretensiones del Sevilla.

En este sentido, el club ha rechazado de plano la oferta del CSKA al no considerarse suficiente, pues pide 15 millones de euros más cinco en variables que llevarían el montante a unos 20 kilos.

Kike Salas, tranquilo y al margen tras la oferta del CSKA

Ahora está por ver si el CSKA de Moscú está dispuesto a elevar su apuesta para tratar de convencer a los nervionenses, a sabiendas, eso sí, de que no cuentan con una ventaja muy importante cuando una negociación se encona por las diferencias económicas.

No en vano, el club moscovita, tras mantener conversaciones con el entorno del futbolista, sabe que no dispone del as en la manga de la presión por parte del futbolista. Y es que, aunque no está cerrado a su salida como ocurrió con Carmona el verano pasado ante la oferta del Nottingham Forest, Kike Salas tampoco pondrá de su parte para ablandar la posición nervionense.

En este sentido, desde el entorno del futbolista se asegura a ESTADIO Deportivo que el futbolista se encuentra muy tranquilo y que no tiene intención ninguna de presionar para cambiar de aires pese a que, obviamente, el CSKA le pone sobre la mesa una ficha muy superior a la percibida en Nervión.

Cambio de rol en el Sevilla que condiciona su posición

Kike Salas está ahora mismo feliz en el Sánchez-Pizjuán a nivel personal por su protagonismo en los planes de Almeyda, pues encadena tres titularidades consecutivas como pieza importante en la defensa de cinco y ahora se encuentra muy bien considerado por el míster tras un bache en octubre y noviembre en el que apenas si dispuso de minutos.

Por ende, el aruncitano ve con buenos ojos quedarse y se mantiene al margen de las negociaciones entre clubes, aunque tampoco pondría impedimento si el CSKA se plegara en lo que resta de mercado a las exigencias económicas del Sevilla.

Cabe recordar que Kike Salas renovó a finales de 2024 y tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2029 después de desarrollar toda su carrera deportiva en cantera de la Carretera de Utrera.