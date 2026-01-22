Oferta del CSKA por Kike Salas y respuesta inmediata del Sevilla

Tras la confirmación del interés la semana pasada, el CSKA ha pasado a la acción en los últimos días con una primera oferta por el central que no habría alcanzado las pretensiones nervionenses

El pasado sábado, ESTADIO Deportivo informó que el Sevilla se le abría una nueva vía en el mercado invernal ante el vivo interés del CSKA de Moscú por el central Kike Salas.

Interés confirmado a esta redacción por la agencia del futbolista aruncitano, la multinacional 'You First', que también lleva al entrenador actual del equipo moscovita, Fabio Celestini, y aseguró a este medio que les constaba que el zaguero sevillista gusta mucho al cuerpo técnico ruso. No obstante, esta misma fuente transmitió que en ese momento no se había producido ninguna oferta todavía ni avances significativos, sin descartar que los pudiera haber más adelante.

De hecho, en los últimos días, después de que surgiera este interés, el CSKA ya ha concretado el seguimiento y ha movido ficha para hacerse con los servicios de Kike Salas, hasta el punto de que Canal Sur Radio, en su programa La Jugada, informa que los moscovitas han trasladado una propuesta a las oficinas del Sánchez-Pìzjuán.

El Sevilla habría rechazado la primera oferta del CSKA

Primera oferta que ha sido rechazada por el Sevilla al considerarla insuficiente y que no cuadra con el valor que puede llegar alcanzar el futbolista el próximo verano ahora que es titular indiscutible para Almeyda en la defensa de cinco.

La cantidad puesta sobre la mesa por el CSKA cambia según la fuente que se consulte, pero oscila entre los cinco millones de euros que deslizan por vía interna y los ocho con todas las variables incluidas que señala CSR. Cifras que en cualquier caso se asemejan al valor de mercado del defensa, pues Transfermarkt lo tasa en seis millones después de haber experimentado una bajada de dos kilos en la última revisión.

Kike Salas tiene contrato hasta 2029 y está feliz en Nervión

Lo cierto es que el club no está dispuesto a vender por debajo del precio que estiman ajustado a su rendimiento y valor, pese a la necesidad de hacer caja, y de momento le han cerrado las puertas a la espera de que el CSKA aumente su apuesta con cifras que cuadren más en los planes nervionenses. Al ser canteran,o el hipotético traspaso de de Kike Salas generaría una suculenta plusvalía íntegra para el club.

Cabe recordar que Salas renovó en diciembre de 2024 y tiene contrato hasta 2029, por lo que, dentro de su complicada situación financiera, el Sevilla tiene la sartén por el mango, porque, además, el futbolista está feliz en Nervión y en ningún caso presionará para marcharse, más bien al contrario ahora que es pieza importante para Matías Almeyda.