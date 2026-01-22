Juanlu Sánchez, posible moneda de cambio del Sevilla por el delantero Lorenzo Lucca, vinculado al Betis

El periodista Gianluca Di Marzio afirma que el Sevilla tiene previsto aprovechar el interés del Nápoles por el quinteño para proponer una operación rocambolesca por el cotizado punta, en una situación muy compleja y que desea salir ya del club partenopeo

Antonio Cordón, que destacó recientemente las dificultades para firmar en este mercado, busca un delantero y desde Italia apuntan un movimiento rocambolesco del Sevilla para intentar atar a un objetivo de altura en todos los sentidos.

No en vano, el prestigioso periodista italiano Gianluca Di Marzio afirma que el director de fútbol nervionenses ha puesto los ojos en el ariete del Nápoles Lorenzo Lucca, espigado punta de 2,01 metros que desea salir en esta ventana, pero que solo lo haría por una cantidad muy alejada de las posibilidades del Sevilla.

Juanlu, como moneda de cambio por Lorenzo Lucca

No obstante, esta fuente asegura que para salvar este obstáculo económico Antonio Cordón pretende aprovechar el interés partenopeo por Juanlu Sánchez para proponer un intercambio que elimine el gasto o lo reduzca drásticamente.

Operación de apariencia rocambolesca ante la compleja situación del delantero, pero que se encuadra en un contexto de necesidades compartidas por todas las partes más allá de las múltiples aristas que presentaría en el caso de que ganara firmeza de aquí al cierre.

De momento, Di Marzio asegura que este supuesto plan de Cordón todavía no se ha traducido en una propuesta formal del club de Eduardo Dato. "El club español está interesado en adquirir al delantero mediante un intercambio con Juanlu Sánchez, pero aún no se ha formalizado una oferta. El Pisa de Gilardino también sigue interesado en el delantero del Nápoles", afirma el periodista, que también señala al Nottinghan Forest.

Lorenzo Lucca, vinculado también al Betis

Y es que la lista de clubes que han preguntado por Lorenzo Lucca ante su falta de protagonismo es extensa, pues, como confirmó esta redacción recientemente, ya lo han hecho Benfica, Roma, Milan, Juventus y Cagliari, a la par que desde Italia semanas atrás aseguraban que el Betis también se ha interesado, pero solo bajo un préstamo simple o con una opción de compra.

Lo cierto es que el Nápoles pagó en verano nueve millones por su cesión a Udinese y se pactó una obligación de compra de 26 millones que se ejecutaría en febrero y de la que los celestes se quieren deshacer ante la escasa continuidad del de Moncalieri. Por ello, en el Diego Armando Maradona estarían dispuestos a adelantar su compra si cierra antes un traspaso por 30 millones o consigue incluir la misma fórmula de la obligación de compra en otro trato.

Obviamente, en estas condiciones es completamente inalcanzable para el Sevilla, si bien la fórmula de la que informa Di Marzio se trata de un escenario nuevo ante el interés del Nápoles desde hace tiempo de reclutar al quinteño. Y es que Cordón solo le queda tirar de imaginación y de los recursos de los que dispone para intentar reforzar el ataque.

Lorenzo Lucca solo ha disputado 595 minutos en lo que va de curso, con un saldo de dos goles, y quiere salir paea gozar de más continuidad y no perderse la cita mundialista.