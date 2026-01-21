Peligra el ingreso inmediato del Sevilla por el traspaso de En-Nesyri por la nueva fórmula de salida: "No quiso la Premier"

El Sevilla está pendiente de recibir un ingreso extra en enero por el traspaso del marroquí, pero sus reticencias con la Premier y el fútbol árabe, ha abierto nuevas fórmulas, con Italia a la cabeza, que puede perjudicar a los intereses nervionenses en cantidades y plazos

El Sevilla necesita hacer caja en este mercado invernal y cualquier ingreso extra será recibido con los brazos abiertos de cara a aliviar su situación económica y ayudarle en la presente ventana de transferencias. Por ello, en Nervión se encuentran muy pendientes de lo que ocurra con En-Nesyri, en la rampa de salida del Fenerbahçe.

Como es sabido, el Sevilla se reservó hace año y medio en el acuerdo de su traspaso un 10% de una futura venta, por lo que se llevará un pellizco del montante total del traspaso. Como ya informó semanas atrás esta redacción, las dos partes quieren formalizar la salida del marroquí, al que no le faltan pretendientes, más bien todo lo contrario, pues, al margen de clubes árabes como Al-Ittihad, Al-Shabab y Al-Ahli, lo que ponen más dinero sobre la mesa, existen clubes de las grandes ligas europeas que suspiran por sus servicios.

En-Nesyri habría rechazado la Premier y apunta a Italia

De esa forma, desde la Premier han preguntado Everton y Nottingham Forest, pero según afirman a ESTADIO Deportivo fuentes periodísticas cercanas al club estambulita el futbolista no estaría por la labor de emigrar al fútbol inglés por el clima, lo que ha provocado que gane enteros la vía italiana ante el interés del Nápoles y de la Juventus por reforzar el ataque con el futbolista marroquí. "No quiso jugar en Inglaterra por el clima frío y rechazó las ofertas que llegaron", afirman.

Ahora mismo, desde Turquía señalan a este medio que los clubes transalpinos serían los mejor colocados ante la situación insostenible de En-Nesyri en el Fernabahçe, centro de las críticas de la afición pese a haber marcado ocho goles hasta la fecha.

La cesión, la fórmula que se baraja y que no beneficia al Sevilla

El futbolista, de vuelta a la Copa de África, donde ha terminado subcampeón, quiere solucionar la situación cuanto antes y la fórmula que se baraja a día de hoy no beneficia al Sevilla de inmediato, pues se negociaría una cesión y no un traspaso definitivo. A priori, el préstamo incluiría una compra de 20-25 millones en verano, que el club turco trata de que sea obligatoria, ya sea directamente o en función de objetivos, mientras que los pretendientes prefieren la opción, obviamente.

En ninguno de los dos casos el Sevilla percibiría nada en enero y no tendría opciones de hacer caja hasta verano, especialmente si finalmente, en caso de salir, se acordará la citada obligación de compra. De las cifras que se barajan en este momento, el Sevilla percibiría 2-2,5 millones de euros, menos de lo que cobraría con las propuestas árabes, que alcanzarían los 30 millones.

De momento, En-Nesyri quería seguir compitiendo al máximo nivel, si bien tampoco se puede descartar por completo ningún escenario, incluso que no se mueva del Fenerbahçe pese a que el ambiente que se respira no invite precisamente a esta posibilidad. El Sevilla, atento.