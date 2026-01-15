El Nápoles entra en escena y se lanza a por el fichaje de En-Nesyri

El Nápoles se suma a la carrera por Youssef En-Nesyri y estudia su fichaje como refuerzo ofensivo para el mercado de invierno

El delantero marroquí del Fenerbahçe, que ya figuraba en la agenda de varios clubes de la Premier League, ha despertado ahora el interés del Nápoles, que habría dado un primer paso formal para conocer las condiciones de una posible incorporación.

Interés creciente desde Italia e Inglaterra

Según diversas informaciones procedentes de Turquía e Italia, equipos como Everton y Nottingham Forest siguen de cerca la situación del atacante, pero el conjunto napolitano ha decidido entrar en escena con mayor determinación. El club del sur de Italia busca reforzar su frente ofensivo de cara a la segunda mitad de la temporada y considera a En-Nesyri una alternativa sólida y experimentada.

El Fenerbahçe, por su parte, no cierra la puerta a una operación, especialmente si se plantea en forma de cesión, aunque cualquier movimiento dependerá de la planificación deportiva del club y de posibles salidas.

La situación contractual del delantero marroquí

A sus 28 años, Youssef En-Nesyri tiene contrato con el conjunto turco hasta 2029, lo que otorga al Fenerbahçe una posición cómoda en las negociaciones. Su valor de mercado, estimado en torno a los 22 millones de euros, refleja su experiencia internacional y su trayectoria en ligas de primer nivel.

En la presente temporada, el delantero ha participado en 25 partidos oficiales, firmando 8 goles y una asistencia, cifras que, sin ser espectaculares, mantienen su cartel como un atacante fiable y con presencia física en el área.

Nápoles, pendiente de un efecto dominó

La posible llegada de En-Nesyri al Nápoles no es una operación aislada. El club italiano necesita antes liberar espacio en su plantilla, especialmente en la delantera. Jugadores como Lorenzo Lucca o Noa Lang aparecen en la rampa de salida, y en este contexto surge un detalle clave: el interés del Beşiktaş por Lucca podría desbloquear la situación.

Si se concreta alguna salida, el Nápoles estaría en condiciones de avanzar seriamente por el internacional marroquí, especialmente si no logra cerrar otras opciones prioritarias en el mercado.

El papel de En-Nesyri con Marruecos

Mientras se multiplican los rumores, En-Nesyri sigue siendo protagonista también con la selección de Marruecos. El delantero fue decisivo recientemente al anotar el penalti definitivo ante Nigeria, clasificando a su equipo para la final de la Copa África, un logro que refuerza su prestigio internacional.

Este rendimiento con su selección añade valor a su perfil y explica el creciente interés de clubes que buscan un atacante contrastado para competiciones exigentes.

La postura del Fenerbahçe y de su entrenador

Desde el club turco, el mensaje es de calma. El técnico Domenico Tedesco se refirió públicamente al jugador tras un partido reciente, destacando su compromiso y profesionalidad. El entrenador subrayó que En-Nesyri cuenta con su plena confianza y que siempre responde cuando el equipo lo necesita, dejando claro que cualquier decisión se tomará pensando en el bien del club.

Un futuro abierto en pleno mercado

Con el mercado de invierno avanzando, el futuro de Youssef En-Nesyri permanece abierto. La combinación de interés desde Inglaterra, movimientos estratégicos en Italia y la postura flexible del Fenerbahçe convierten al delantero marroquí en uno de los nombres a seguir en las próximas semanas.

El Nápoles observa, espera movimientos clave y mantiene al atacante en su radar, consciente de que una oportunidad puede surgir en cualquier momento. Mientras tanto, En-Nesyri sigue marcando diferencias dentro y fuera del campo, a la espera de que su próximo destino quede definido.