Involucran al Betis en el lío entre Nápoles y Udinese por Lorenzo Lucca

El gigante italiano, cedido a cambio de nueve millones y otros 26 más bonus como obligación de compra, quiere salir en enero, pero las exigencias de sus dos dueños son prohibitivas

Sonó el pasado verano con fuerza para un Atlético de Madrid que terminó decantándose por su compatriota Giacomo Raspadori, aunque terminó siendo el recambio de Victor Osimhen en el Nápoles. Lorenzo Lucca, de 25 años y una talla impresionante (2,01), ha sido relacionado por la prensa italiana con el Real Betis, que busca dar salida este mes de enero a Cédric Bakambu y el 'Chimy' Ávila para contratar un delantero que compita con más argumentos con el 'Cucho' Hernández. El de Moncalieri reúne los dos perfiles demandados desde hace meses por la comisión deportiva verdiblanca: joven, potente, espigado y revalorizable, pero también con ansias de Mundial y sin muchas oportunidades en su club, que pagó un dineral por él, verdadero obstáculo ahora para su cambio de aires.

No tanto en el aspecto de las fichas, pues la propia RFEF, haciendo suya la normativa de UEFA y Fifa en materia de licencias múltiples, permite que un futbolista sea inscrito por hasta tres entidades distintas durante la misma temporada con que sólo dispute minutos con dos de ellas como máximo. Y es que los partenopeos abonaron nueve millones de euros por la cesión con obligación de compra del gigante, además de una obligación de compra por otros 26 millones más bonus de la que ahora, visto su rendimiento, se quieren deshacer y que se ejecuta en febrero de 2026 y no el próximo verano. El Benfica, la Roma, el Milan, la Juventus y el Cagliari también han preguntado, como el Real Betis, por Lorenzo Lucca, aunque el Nápoles estaría dispuesto a adelantar su compra si cierra antes un traspaso por 30 millones o logra incluir la misma fórmula que ahora le lastra en otro trato. En La Cartuja gusta el ariete, pero sólo bajo un préstamo simple o con una opción de compra.

El protagonista, con más urgencias que nadie: Lucca quiere convencer a Gattuso

Debutó con la 'Azzurra' en octubre de 2024 de la mano de Luciano Spalletti y fue parte de sus planes hasta su destitución el pasado verano, ya que Lorenzo Lucca la estaba rompiendo, como se dice coloquialmente, en las filas de Udinese (14 goles y dos asistencias en 36 partidos el curso pasado y 9+4 en 39 el anterior), pero su ostracismo en Nápoles, donde apenas ha jugado 570 minutos, que aprovechó para marcar dos tantos, eso sí, está minando sus opciones de jugar con Italia el Mundial de 2026... si los transalpinos se clasifican, eso sí, ya que antes debe superar en las semifinales de la repesca europea del 26 de marzo a Irlanda del Norte y, a renglón seguido el 31-M, al ganador del Gales-Bosnia Herzegovina. De momento, desde el aterrizaje en la absoluta de Genaro Gattuso, el de Moncalieri no ha sido siquiera citado.