Patson Daka, ex pupilo de Kanouté, de la Copa de África a la mesa de Manu Fajardo

'Plan B' del Valencia si no conseguía a Sadiq, el zambiano, que termina contrato el próximo verano y ya puede negociar libremente con quien desee, ofrecido a los verdiblancos

Patson Daka, delantero potente de 1,83 y 27 años recién cumplidos, ha sido ofrecido en los últimos días al Real Betis, que busca un artillero en este mercado invernal. 'Plan B' del Valencia CF si no lograba recuperar a Umar Sadiq, el internacional zambiano está de vuelta en el Leicester tras su breve participación en la Copa de África y, al quedar libre el próximo 30 de junio de 2026 y no estar jugando lo esperado con los 'Foxes' (lleva un gol y dos asistencias en 905 minutos, repartidos en 23 partidos), busca destino a corto o medio plazo, aunque con libertad total para negociar con quien desee al quedarle menos de un semestre de vinculación. Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, el ex pupilo de Fréderic Kanouté (estuvo bajo el auspicio del ex delantero sevillista en '12Management' hasta hace justo un año) desea jugar en LaLiga, pese a tener más opciones en Inglaterra, Italia o Alemania, por lo que ve con buenos ojos recalar en La Cartuja, donde no se ha descartado como tal esta vía, aunque su prioridad sigue siendo Fábio Silva y se estudian otras de futbolistas urgidos por llegar rodados al Mundial de 2026, en el que no jugará Daka.

Con la reciente experiencia de Ayoze Pérez

Los responsables del Real Betis, especialmente los miembros de su comisión deportiva, mantienen una gran relación con sus homólogos del Leicester, con los que negociaron hace ahora tres años la llegada de Ayoze Pérez en su último semestre de vinculación. Entonces, el director deportivo del conjunto de las Midlands orientales era Jon Rudkin, que aún sigue tras más de una década en el cargo, que compatibiliza con el de consejero del OH Leuven belga, también propiedad de la empresa King Power International Group. Amigo personal del magnate tailandés Vichai Srivaddhanaprabha, fallecido en accidente de helicóptero en 2018 a las afueras del estadio de la entidad inglesa, y ahora asesor personal de su hijo y heredero, Aiyawatt, negoció entonces con Antonio Cordón, que dejó de ser responsable de la planificación bética unas semanas después hasta la llegada de Ramón Planes, con Manu Fajardo de la mano. Con todo, ya estaban en el organigrama heliopolitano otras personas que tuvieron contacto con él, como Ramón Alarcón o Álvaro Ladrón de Guevara.

Daka, de vuelta a la agenda heliopolitana

En febrero de 2024 ya sonó como alternativa para la delantera tras la salida de Borja Iglesias rumbo al Bayer Leverkusen. Había llegado el 'Chimy' Ávila, pero se buscaba un perfil extra para el ataque. Finalmente, el elegido fue Cédric Bakambu, a quien se busca paradójicamente destino dos años después, igual que ocurre con el rosarino. Ese mismo verano, el zambiano regresó a la agenda de los rectores verdiblancos, si bien el elegido volvió a ser otro, Vitor Roque. Ni siquiera la marcha del brasileño a mitad del siguiente curso trajo a Sevilla al de Chingola, pues hace justo doce meses se apostó, 13 millones de euros mediante, por el 'Cucho' Hernández. Encima, el ex del RB Salzburgo quiso quedarse tras el regreso a la Premier League de los 'Foxes'.