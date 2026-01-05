El Valencia tiene una nueva alternativa por si no consigue el fichaje de Umar Sadiq: Patson Daka

El equipo que entrena Carlos Corberán tiene al futbolista de la Real Sociedad como el preferido para reforzar la posición de delantero centro, pero el acuerdo con el club txuri-urdin está complicado porque existen bastantes diferencias entre los dos clubes. Es por ello que el Valencia CF sondea a otros goleadores

El Valencia CF tiene claro que uno de los fichajes en este mercado de invierno debe ser un delantero que le dé un salto de nivel a dicha posición de cara a lo que resta de temporada en el que el objetivo ya es conseguir la permanencia en Primera división. El favorito para Carlos Corberán y la nueva dirección deportiva del Valencia CF es Umar Sadiq, pero el club de Mestalla trabaja en otras alternativas por si no puede llegar a un acuerdo. Uno de los últimos futbolistas que ha sondeado es Patson Daka, del Leicester City.

El Valencia CF ha sondeado a Patson Daka como posible refuerzo para la posición de delantero centro de cara a este final de temporada según informa SER Deportivos Valencia. El futbolista de 27 años lleva desde el año 2021 en el Leicester City que pagó 30 millones de euros al RB Salzburgo por hacerse con sus servicios.

Esta opción, que no deja de ser una alternativa a Umar Sadiq, sería mucho más económica que la que habría que realizar por el delantero de la Real Sociedad. El de Zambia acaba contrato con el Leicester City al final de esta temporada y todo apunta a que el club inglés no va a pedir mucho dinero debido al rendimiento que ha dado.

Y es que uno de los problemas de fichar a Patson Daka es que si el Valencia CF busca gol, el africano no es que tenga demasiado. En esta temporada ha marcado 1 gol y ha dado 2 asistencias en los 895 minutos repartidos en 22 partidos oficiales que ha disputado en la Segunda división de Inglaterra. Unas cifras muy pobres para un delantero.

El Valencia CF sigue prefiriendo a Umar Sadiq por encima de otros delanteros

El Valencia CF, a pesar de este interés por Patson Daka, delantero del Leicester City de 27 años, sigue teniendo como prioridad a Umar Sadiq para reforzar su delantera.

El problema es que la situación no ha cambiado demasiado. El Valencia CF y la Real Sociedad siguen sin llegar a un acuerdo porque el club de Mestalla no llega a las cantidades que exige el club txuri-urdin. El Valencia CF quiere conseguir a Umar Sadiq mediante una cesión con opción a compra, mientras que la Real Sociedad no cede y sigue pidiendo traspaso y al menos 5 millones de euros para dar luz verde a la operación.

Umar Sadiq quiere salir de la Real Sociedad en este mes de enero, más después de ver que el nuevo entrenador, Pellegrino Matarazzo, no cuenta con él, tiene como prioridad fichar por el Valencia CF, pero también se abre a ir a otros clubes porque no quiere que ocurra lo mismo que en el pasado verano en donde esperó al Valencia CF hasta el final y luego se quedó en la Real Sociedad.