El Valencia redefine su plan para tratar de convencer a la Real Sociedad por Umar Sadiq

El club che intenta que los donostiarras acepten una cesión con opción de compra que pasaría a ser obligatoria si se cumplen una serie de condiciones, aunque no se antoja sencillo que en Anoeta den luz verde a una operación bajo esos términos si no se acerca a sus altas pretensiones económicas

El mercado de enero ya ha arrancado y Carlos Corberán comienza a impacientarse. El técnico del Valencia ha dejado claro que urge reforzar la plantilla para afrontar con garantías el segundo tramo de la temporada. Es más, su idea era poder contar con el delantero anhelado este mismo sábado, en el regreso a LaLiga ante el Celta de Vigo en Balaídos. Pero los tiempos que marcan desde la parcela deportiva, encabezada por Ron Gourlay, son bien distintos. Principalmente, porque no está siendo nada sencillo llegar a un acuerdo con la Real Sociedad por el objetivo número uno, que sigue siendo Umar Sadiq.

Martín Satriano, la alternativa número uno

Como ha desvelado ESTADIO Deportivo, en Mestalla son conscientes de las dificultades para traer de regreso al nigeriano y por ello manejan el nombre de uruguayo Marín Satriano, cedido en el Olympique de Lyon por el Lens, como la primera alternativa. Es más, ya ha habido contactos para avanzar en esa vía, mientras se apuran las opciones para tratar de convencer al club donostiarra, que al contrario que Corberán no tiene prisa alguna por deshacerse del ariete africano.

Lo que pide la Real Sociedad por Umar Sadiq

En Anoeta se mantienen firmes para tratar de recuperar la mayor tajada posible tras el fracaso que supuso su fichaje procedente de la UD Almería a cambio de 20 millones. Ahora, tres años y medio después, la entidad txuri urdin pretende ingresar entre 4 y 5 millones de euros, cifra que coincide con el valor de mercado de Umar Sadiq según Transfermarkt. Pero días atrás ya se apunt�� que la primera oferta che está muy lejos, pues no pasaría de 2,5 millones.

Ahora, según Tribuna VCF, el Valencia habría cambiado de estrategia para buscar una cesión, como hizo hace justo un año, pero incluyendo una opción de compra que pasaría a ser obligatoria si se cumplen una serie de condiciones, con lo que podría llegar a ser prácticamente un traspaso encubierto. Pero no es fácil que la Real Sociedad acepte este trato si no se cumplen sus exigencias económicas, algo realmente complicado.

El papel de Umar Sadiq en la Real Sociedad

El máximo dirigente realista, Jokin Aperribay, ya demostró en verano ser impermeable a las presiones. Umar Sadiq puso todo de su parte para tratar de volver a Mestalla y rechazó otras propuestas que sí interesaban a su equipo, como la de haber abaratado el traspaso de Yangel Herrera procedente del Girona. Pero el mandatario donostiarra se mantuvo firme y dejó al delantero en la plantilla pese a no contar para Sergio Francisco, que finalmente acabó dándole minutos en cinco partidos de LaLiga y dos de Copa del Rey, sumando un gol y dos asistencias.

Sin más pretendientes a la vista

Con la llegada de Pellegrino Matarazzo, su situación no ha cambiado. El entrenador estadounidense le ha abierto la puerta a Umar Sadiq. Pero mientras el Valencia no se acerque a lo que pide la Real Sociedad, el club txuri urdin se mantendrá paciente. Considera que hay todo un mercado por delante, lo que choca con las prisas de Corberán. Pero lo cierto es que tampoco se conocen más movimientos por Umar Sadiq, que en verano sí fue tentado desde Turquía y movido por sus agentes en Arabia Saudí o Qatar.