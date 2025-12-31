El Valencia ya avanza para firmar a Satriano ante la dificultad para el regreso de Umar Sadiq

La Real Sociedad se mantiene firme en sus pretensiones por el nigeriano y desde Mestalla se quedan lejos. Por ello, ESTADIO Deportivo ha podido saber que ya hay movimientos para firmar al delantero uruguayo, también en el punto de mira de Levante, Elche y Girona

El Valencia tiene como gran prioridad la contratación de un delantero en el mercado de enero. Pese al despertar de Lucas Beltrán, Carlos Corberán entiende que necesita a un '9' de características diferentes a las del argentino y Hugo Duro. Así, el perfil trazado es el de un ariete corpulento, el mismo que ya se intentó cerrar sin éxito en verano. Entonces, se esperó hasta última hora a Umar Sadiq, cuyo nombre ni mucho menos han olvidado en Mestalla. Pero las dificultades de la operación han animado al club che ha explorar otras vías y ya se avanza en una de ellas, la que conduce a Martín Satriano.

Aunque han salido a la palestra nombres como los del neerlandés Thijs Dallinga, del Bolonia, o el rumano Louis Munteanu, del Cluj, ESTADIO Deportivo ha podido conocer que ya hay negociaciones en marcha para tratar de cerrar el fichaje del futbolista uruguayo, al que también pretenden varios equipos más en LaLiga, como Levante, Elche y Girona. Sus 187 centímetros del altura hacen que encaje a la perfección en lo que busca el técnico de Cheste.

Cedido en el Olympique de Lyon por el Lens

A sus 24 años, Satriano milita cedido en el Olympique de Lyon, aunque su pase pertenece al Lens, que lo adquirió el pasado verano por 4,7 millones de euros tras el enésimo préstamo del que fue protagonista mientras perteneció al Inter de Milán. El club italiano lo firmó muy joven (pagó 2,4 millones a Nacional hace ya seis años) para incorporarlo inicialmente a su equipo sub 19, pasando luego por el Brest en dos campañas diferentes y también por el Empoli.

Los números de Martín Satriano

Tras romperse el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda la pasada temporada, en la que apenas pudo jugar 7 partidos, el charrúa se encuentra plenamente recuperado y suma 17 encuentros en el presente curso, en los que ha firmado tres goles y una asistencia. Se ha ganado la confianza de Paulo Fonseca y viene disfrutando asiduamente de la titularidad, pero tras ser tentado en su día también por el Real Betis, podría verse seducido por la posibilidad de dar el salto a LaLiga, donde además no ocuparía plaza de extracomunitario al tener pasaporte italiano.

Las diferencias entre el Valencia y la Real Sociedad por Umar Sadiq

Este giro de timón en el Valencia se produce después de que la Real Sociedad permanezca inflexible en sus pretensiones por Umar Sadiq. Jokin Aperribay ha tasado al nigeriano entre 4 y 5 millones de euros y el club che habría ofertado de momento 2,5 millones, lo que unido al sueldo del delantero ya supone un importante esfuerzo dada su situación económica. Sin duda, unas diferencias importantes que no son fáciles de limar, de ahí que se haya pasado a la acción por Satriano.

El ejemplo del verano que el Valencia y Umar Sadiq no quieren repetir

Peter Lim no quiere llegar a lo que piden desde Anoeta, pues hacerlo supondría además quedarse sin margen para firmar al resto de refuerzos que ha pedido Corberán: un central, un pivote defensivo y un extremo como guinda. Mientras tanto, Umar Sadiq desea volver a Mestalla, pero no se cerrará en banda a otras ofertas, como hizo en verano. Lo que sí tienen claro ambas partes es que no pueden volver a alargar el asunto hasta el último día. Pero esta vez, ante la evidencia de que será de nuevo muy difícil que las negociaciones lleguen a buen puerto, el Valencia ni siquiera habría esperado a que aba oficialmente el mercado y ya ha llamado a otra puerta, como ha podido conocer esta redacción.