Vinculan a Munteanu, otro plan B en el Valencia por si falla Umar Sadiq

La contratación de un delantero es considerada prioritaria en el club che, que trabaja en la llegada del nigeriano como primera opción, si bien al mismo tiempo trascienden vías alternativas

Con el equipo solo un punto por encima de los puestos de descenso, el Valencia tiene decidido acudir al mercado de enero para reforzar su plantilla de cara al segundo tramo de la temporada. De hecho, nada más acabar el último encuentro del año, saldado con empate ante el Mallorca, se produjo una reunión de urgencia para abordar un plan que parece definido. Con Ron Gourlay a la cabeza, no faltó en dicho cónclave Carlos Corberán, junto a una dirección deportiva que ya se mueve para cubrir las necesidades detectadas por el técnico, cuya opinión será tenida muy en cuenta.

Aunque en un principio se barajó también la llegada de un mediocentro y un lateral diestro, la escasez de recursos económicos ha dejado las prioridades en un central y un delantero. En este último caso, se busca a un ariete corpulento y con movilidad, poniendo el propio Corberán otra vez sobre la mesa el nombre de Umar Sadiq, que ya hizo todo lo posible para regresar en verano. Entonces no se llegó a un acuerdo con la Real Sociedad, que tampoco lo regalará ahora. Por ello, también se trabaja en otras alternativas.

Dallinga y ahora Munteanu

Días atrás se apuntó en este sentido la opción del neerlandés Thijs Dallinga, del Bolonia. Y ahora aparece en escena otro espigado delantero que responde sobre el papel al perfil trazado: Louis Munteanu. Según el periodista Ekrem Konur, el club che es uno de los que ha mostrado su interés en el internacional rumano de 1,84 metros de altura, que en el pasado mercado estival fue monitorizado por otros equipos de LaLiga, como Sevilla FC y Mallorca.

Más equipos pendientes

Ahora también andarían tras sus pasos, según la citada fuente, el Girona y el Real Betis, así como el Olympique de Lyon y el Nantes en la Ligue 1 de Francia. Y es que, tras pasar muy joven por la cantera de la Fiorentina, que pagó 1,7 millones de euros por su traspaso con solo 18 años, Munteanu ha seguido creciendo en su país y podría dar el salto definitivo a una de las principales ligas de Europa gracias a su rendimiento en el Cluj, donde tiene contrato hasta 2028.

Los números de Munteanu

Tras pasar por Italia, el ariete nacido en Vaslui, formado en la Academia Hagi, regresó al Farul, con el que había debutado como profesional. Allí firmó 22 tantos en sus dos temporadas (2022 a 2024) y eso hizo que el Cluj pagase 2,3 millones por su pase, elevando su cifra de goles hasta los 25 en la pasada campaña, si bien en la presente no se está mostrando tan acertado. Así, en los 21 partidos disputados hasta la fecha ha firmado tres dianas y seis asistencias, si bien también se ha visto lastrado por algunos problemas físicos.

La cesión, la vía elegida

A sus 23 años, y con un valor de mercado de 4,5 millones según la web especializada Transfermarkt, su posible aterrizaje en Mestalla, de producirse, se llevaría a cabo previsiblemente bajo la fórmula de una cesión. Esa es la idea que tienen en el Valencia para acudir al mercado, algo ya habitual en los últimos tiempos, donde se mide al máximo las inversiones en traspasos. Sin ir más lejos, fue la forma utilizada para hacerse con el renacido Lucas Beltrán, por el que no se pactó opción de compra con la Fiorentina.