Corona desvela las instrucciones de Peter Lim en los fichajes del Valencia: "No era un escenario soñado”

Aunque reconoce que el empresario singapurense "nunca" le propuso fichar a algún jugador en concreto, el ex director deportivo che admite que no era fácil trabajar con los "ajustes" financieros que se le exigían desde la propiedad

Aunque las aguas siguen bajando revueltas por Mestalla, con la afición pidiendo la "dimisión" de Carlos Corberán tras la derrota ante el Real Madrid, en el seno del Valencia consideran que se ha realizado un buen trabajo en enero con las llegadas de Umar Sadiq, Guido Rodríguez y Unai Núñez. "Confío en que las incorporaciones del mercado invernal nos ayuden a salir de esta situación", aseguraba al respecto el CEO de Fútbol del club che, Ron Gourlay, en los prolegómenos del choque ante el conjunto blanco.

El ejecutivo inglés, que también anunció la contratación de Justin de Haas para la próxima campaña y tiene prácticamente cerrada la de Aliou Dieng, confirmó además la pasada semana que que seguirá remodelando la parcela deportiva con la llegada de un director deportivo especializado en el mercado español. De este modo, continúa con su apuesta por reforzar este departamento clave después de que el pasado mes de noviembre ya formalizara su nueva confección, con Lisandro Isei como director de captación y scouting con Hans Gillhaus como jefe de scouting en Europa y Andrés Zamora haciendo lo propio en Sudamérica.

Las críticas a su labor en el Valencia

Antes del desembarco de los tres nuevos pesos pesados de la planificación valenciansta, Gourlay le mostró la puerta de salida a Miguel Ángel Corona, que ostentó el cargo de director deportivo durante seis años, con más pena que gloria. Las críticas fueron una constante durante su etapa, algo que el de Talavera de la Reina siempre asumió con el objetivo de mejorar, como él mismo ha reconocido desde la distancia. "Las acepté siempre y las acompañé con una gran dosis de autocrítica porque nadie me exigía más que yo mismo. No es fácil responder a las expectativas de un club tan potente históricamente en la situación en la que estábamos. Siempre entendí perfectamente la demanda de los aficionados", ha asegurado en una entrevista en el diario As.

Actualmente al frente de la dirección deportiva del Panahinaikos, donde trabaja junto a Rafa Benítez, Corona admite que vivió "épocas complejas" en el Valencia. Pero aunque reconoce que no era fácil desempeñar su labor bajo las austeras directrices que marcaba Peter Lim, afirma que el empresa singapurense "nunca" le propuso fichar a algún jugador en concreto. "No era el escenario soñado, pero poco a poco fuimos consiguiendo equilibrar el balance financiero con ajustes que no había más remedio que acometer porque era la instrucción que llegaba de arriba", reconoció.

Las razones para cambiar Mestalla por Grecia

El desgaste que le produjo su prolongada presencia como responsable de los fichajes en Mestalla, adonde llegó procedente de la UD Almería, le animó a iniciar su primera aventura en el extranjero. "Me ha movido el proyecto, el plan, la ambición de todos. Cinco o seis años en Valencia fueron muchísimos. El plan que seguimos era muy ambicioso, muy atractivo para un profesional como yo, con tanta pasión. Sentí que quería dar el siguiente paso. Este es un gran club, con millones de aficionados y grandes ambiciones. Era imposible negarse", señaló sobre su nueva etapa en Grecia.

Su objetivo en el Panathinaikos

Es más, el castellano-manchego admitió que ya estaba trabajando para el conjunto ateniense desde semanas antes de concretarse su salida del Valencia. "Antes de mi llegada aquí ya estábamos trabajando. Para mí, fue fácil conectar y encontrar buena química. Mi objetivo es hacer un buen trabajo, priorizando al Panathinaikos. El presidente se está volcando para construir un gran proyecto a medio plazo para competir la Liga 26-27 y meter al equipo en la fase final de la Champions", afirmó sobre los retos de un equipo que marcha actualmente quinto en la liga helena.