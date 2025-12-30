Miguel Ángel Corona destaca como "nada dura" su salida del Valencia

El paso por el Valencia de Miguel Ángle Corona fue largo, aunque poco convincente. Aún así, los años en el club valenciano pesan, aunque Corona ha subrayado que su salida no fue "nada dura"

El Valencia, antes de cerrar el año, ha llevado a cabo una remodelación en la dirección del club. Varias figuras de renombres han salido del cuadro che, especialmente de la dirección deportiva que, actualmente, corre a cargo de Ron Gourlay. Una de las salidas más comentadas fue la de Migel Ángel Corona, que dejó Mestalla después de una longeva, aunque poco prolífera, etapa en el Valencia. Tras su salida, a la que destaca como "nada dura", Corona se ha sincerado para explicar su marcha.

Corona sobre su salida del Valencia: "Fue cordial y amigable, nada duro"

Miguel Ángel Corona, actualmente, es el director deportivo del Panathinaikos después de salir del Valencia. Su paso por el club de Mestalla fue largo, aunque poco convincente. Aún así, los años en el club valenciano pesan, aunque Corona ha subrayado que su salida no fue "nada dura". "En absoluto. Tuve la suerte de encontrar amabilidad y calor en mis compañeros de trabajo y la estructura del club. He dejado muchísimos amigos y buenas relaciones. Fue cordial y amigable, nada duro", comentó Corona en una entrevista para Diario de Almería dónde también ha querido acordarse de la afición che. "Es una afición exigente porque el club es muy grande. Es un grandísimo club y, por tanto, a sus aficionados les gusta ver ganar mucho a su equipo. Fueron cinco años maravillosos y estoy muy orgulloso de haber formado parte del Valencia y de haber dado lo mejor de mí", sentencia Corona acerca del Valencia.

Corona prueba suerte en Grecia

Tras su paso por el Valencia, Corona prueba suerte en Grecia, de la mano del Panathinaikos. "El club estaba en una reconstrucción. Obviamente allí no se tiene tanto conocimiento, pero en los dos últimos meses ha habido un cambio estructural completo, desde la dirección general hasta el banquillo. Ahí hemos llegado muchas personas nuevas, entre ellos mi rol, que es el de ‘head of football department’, como que llaman aquí. También llegó un director general de fútbol. De mi mano ha llegado un director deportivo y estaba el cambio de entrenador en la terna, que llegó Rafa Benítez. Abarco toda la estructura deportiva del club, no solo lo que es el mercado", destaca Corona cuyo reto es alcanzar al Olympiakos. "Como reto queremos llegar a 2027 con posibilidades de pelear el campeonato, que hace tiempo que no se gana. Es un tiempo prudencial para reconstruir el proyecto e inaugurar el nuevo estadio, que está previsto que se termine en la primavera de ese año y queremos llegar con opciones de llevar al club a su lugar histórico de siempre, que es arriba. Este año estamos compitiendo en Europa League, que siempre es un objetivo hacer buenos papeles a escala europea, pese al nivel tan alto de los clubes ingleses, españoles e italianos", aclara.