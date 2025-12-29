El Celta confirma la lesión de Ristic: duda para el primer partido del año

El Celta informó que el lateral izquierdo serbio, Mihailo Ristic, sufrió una elongación en el isquiotibial derecho, por lo que es seria duda para el partido del próximo 3 de enero contra el Valencia

El Celta de Vigo ha anunciado, a través de las redes sociales, que Ristic sufre una "una elongación en el isquiotibial derecho". El serbio es duda para el primer partido del año ante el Valencia, aunque este contratiempo no altera demasiado los planes de Giráldez que llevaba desde la jornada 10 de LaLiga sin usar al defensor en la competición doméstica.

El Celta informó que el lateral izquierdo serbio Mihailo Ristic sufrió una elongación en el isquiotibial derecho, por lo que es seria duda para el partido del próximo 3 de enero contra el Valencia. El defensa balcánico, que ya no pudo jugar el último partido del 2025 ante el Real Oviedo, ha iniciado un tratamiento basado en control médico y fisioterapia, por lo que inicialmente mantendrá una actividad limitada. En lo que va de curso, Ristic ha disputado 9 partidos, 4 de Liga, 3 de la Liga Europa y dos de la Copa del Rey. En total, el internacional serbia suma 660 minutos de juego. Con su baja, Ristic se suma a la enfermería del Celta junto a Borja Iglesias, aunque el santiagués apunta a volver frente a Osasuna el próximo 3 de enero.

Giráldez apuntala la defensa del Celta

La baja de Ristic altera poco los planes de Claudio Giráldez que no usaba al serbio desde la jornada 10 ante Osasuna. Desde entonces, el defensas no ha sumado ni un solo minuto en LaLiga, aunque sí lo ha hecho en la Europa League y en la Copa del Rey, dónde ha disfrutado de minutos. Actualmente, Giráldez no pretende mover nada de la zaga tras encontrar el equilibrio en la parte defensiva. Sobre la defensa del Celta, el pontevedrés destacó el gran momento de forma de Starfelt y Marcos Alonso que firmaron ante el Oviedo otra gran exhibición en la zaga del conjunto vigués. "Creo que estamos sólidos atrás con los jugadores ahora, despidiéndonos para Navidad y todo esto. Y la gente de atrás me daba la sensación de que no pasó un partido demasiado apurado y que estuvo cómoda. Creo que es una buena señal que, cuando los ofensivos no están cómodos, nos falta energía y nos faltaban también recursos en la parte de arriba, la sensación de los de atrás sea de tranquilidad y lo transmitan", señaló Giráldez que sí podrá contar con el serbio para el primer duelo del año en la Europa League.