Valencia Basket - Partizan: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

El Valencia Basket recibe desde la segunda posición de la Euroliga a un Partizan herido, que llega con Joan Peñarroya, muchas estrellas y grandes dudas

El Valencia Basket quiere cerrar a lo grande una temporada que está siendo histórica, y que le ha situado de momento entre los grandes equipos de la Euroliga, con un triunfo ante un Partizan que llega muy tocado por todo lo que vive a nivel interno.

El conjunto serbio, que estrenó entrenador en el último partido de Euroliga con la llegada del exblaugrana Joan Peñarroya, tiene a varios jugadores en la puerta de salida, entre ellos el ex del Barça Jabari Parker, y un equipo desencantado y enfrentado a la afición. Se construyó un plantel para, supuestamente, pelear por la final Four y ahora mismo está abajo, con 6 victorias en 18 partidos.

Pese a ello, si miramos su equipo, es un conjunto plagado de estrellas. Nick Calathes, Vanja Marinkovic, Jabari Parker, Isaac Bonga, Bruno Fernando, Tyrique Jones o el recién llegado Cameron Payne. Les falta tranquilidad y conjunción para poder plantar cara a una competición de la exigencia de la Euroliga y a rivales como el Valencia Basket, que tiene un plan de juego muy claro y consolidado.

“Tiene una plantilla impresionante. No están haciendo una buena temporada y con Joan Peñarroya como entrenador estoy seguro de que van a mejorar y de que tocará las teclas correctas, aunque esperamos que no sea este martes”, indicaba Pedro Martínez, preparador del equipo taronja.

El Valencia Basket llega, por su parte, de ganarle al Baskonia la pasada semana en Euroliga y de remontar in extremis 17 puntos al Morabanc Andorra de Joan Plaza en ACB. La duda está en si recuperará a De Larrea, baja ante los del Principado. “Llegamos intentando competir los partidos al cien por cien y como podamos. La preparación es escasa porque estamos jugando muchos partidos, pero tenemos buen ánimo, que nos lo da el ir ganando y la buena dinámica que estamos teniendo jugando en casa”, reconocía el entrenador catalán.

A qué hora es el Valencia Basket - Partizan de la jornada 19 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Valencia Basket y el Partizan, perteneciente a la jornada 19 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este martes 30 de diciembre a partir de las 20:30 horas en el Roig Arena de Valencia.

Dónde ver en TV y online el Valencia Basket - Partizan de la jornada 19 de Euroliga

Este partido entre el Valencia Basket y el Partizan se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.