"Hay jugadores que tienen que entender qué exige jugar en el Real Madrid"

Sergio Scariolo admitía que estaban "muy tocados" tras perder en Mónaco y que hay jugadores que no afrontan este tramo clave de la temporada mermados físicamente

Facundo Campazzo selló ante el Mónaco su segunda mejor actuación individual en la Euroliga al acabar con un total de 41 puntos de valoración, el Real Madrid logró remontar un marcador adverso, pero acabó cayendo en los últimos minutos (100-95) ante un Mónaco en el que Nikola Mirotic tiró del carro.

Tras esta derrota, con la que el Madrid arranca un calendario infernal que le llevará, en los próximos ocho días, a enfrentarse a Unicaja, UCAM Murcia, Dubai Basketball y Barça, Sergio Scariolo reconoce que están muy "tocados" y que siguen pagando el proceso de adaptación de unos nuevos que, después de tres meses aún no han asumido dónde están.

"Somos un equipo muy nuevo. La mitad de la plantilla es nueva y el cuerpo técnico también lo es. La competición es extremadamente exigente. Estamos mejorando claramente, cada vez más. Creo que todavía necesitamos crecer en las próximas semanas y meses, pero la tendencia es claramente positiva. A veces nos gustaría acelerar un poco ese proceso, pero las cosas suceden cuando tienen que suceder", afirmaba el italiano antes de dejar un mensaje que algunos han tomado como una reprimenda: "Aún hay jugadores que necesitan entender qué exige jugar en este equipo y a este nivel de competición".

Scariolo matizaba sus palabras al asegurar que es papel de todos avanzar juntos. "Tenemos que dar pasos adelante en términos de cohesión y de conocimiento de lo que se necesita para competir contra un equipo como Mónaco. Ellos son un claro ejemplo de un equipo cuyo núcleo lleva jugando junto durante muchos años, y para los nuevos jugadores que llegan todo resulta más sencillo", añadía.

En este sentido, el exseleccionador español pedía paciencia para lo que viene. "Nuestro camino es un proyecto a varios años. Acabamos de empezar y estamos mejorando claramente. Queremos seguir mejorando aún más en el futuro próximo", indicaba Scariolo, quien le había dicho a sus jugadores en el vestuario que estaba "realmente orgulloso" del esfuerzo que habían realizado. "En general fue un esfuerzo enorme. Evidentemente, para ganar a Mónaco en su cancha necesitas tener a toda la plantilla disponible y al cien por cien. No estuvimos tan lejos, pero todavía nos falta algo, algo que creo, espero y confío en que alcanzaremos en las próximas semanas. Estamos tocados, muy tocados", reconocía el de Brescia.

Sergio Scariolo, en este sentido, desvelaba los problemas que arrastra el equipo y con los que afronta este tramo de la temporada tan complicado por el nivel de los rivales y el poco descanso entre los partidos.

Vivimos "muchas situaciones complicadas" con algunos jugadores que no pudieron jugar y otros que "intentaron hacerlo pero estaban tocados, en condiciones muy malas" y que no habrían saltado a la pista "en circunstancias normales". "También hubo circunstancias desafortunadas durante el partido, especialmente en la primera parte, que influyeron mucho en la posibilidad de gestionar los minutos que necesitábamos dar a algunos jugadores esta noche, debido a los problemas de faltas", reconocía. El Madrid no tendrá tiempo para lamentarse, porque en menos de 48 horas de su duelo en Mónaco tienen que recibir a Unicaja en el Movistar Arena.