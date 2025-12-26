La portentosa aparición de Nikola Mirotic deja sin efecto la exhibición de Campazzo

El jugador argentino del Real Madrid firmó una actuación espectacular con un total de 28 puntos que no pudieron evitar una nueva derrota como visitante de los blancos

No ha podido ser. El Real Madrid ha sufrido en Mónaco una nueva derrota a domicilio en la Euroliga tras un encuentro en el que una genial versión de Facundo Campazzo (28 puntos, 10 asistencias, 5 rebotes, 3 robos y 41 de valoración) no ha sido suficiente para contrarrestar la aparición determinante de su ex compañero Nikola Mirotic en el último cuarto.

Llegando igualados a la cita en la clasificación, y justo en la frontera que separa el pase directo a los playoffs y la disputa del 'play in'; el último duelo continental del año suponía en ambos casos la posibilidad de terminar con buenas sensaciones y colocados en la zona noble de la tabla. Y sí, el Madrid lo tuvo cerca hasta la pájara del último cuarto.

Sin poder contar con el canadiense Trey Lyles y con un Theo Maledon afectado por problemas estomacales, Sergio Scariolo hubo de experimentar con una nueva rotación que le dio sus frutos durante tres cuartos, tiempo en el que Edy Tavares se mostró enorme para mantener a los suyos siempre en el partido. Así, el 70-70 con el que se encaraban los 10 últimos minutos invitaba a pensar que la victoria era posible, pero se escapó.

Nikola Mirotic rompe el partido

El equilibrio permaneció durante algunos instantes del último periodo hasta que un viejo conocido, convertido ya en enemigo acérrimo del madridismo tras vestirse de azulgrana, pidió paso. El montenegrino Mirotic, apagado hasta ese momento, clavó dos lanzamientos exteriores consecutivos y sin réplica que rompieron el encuentro.

Fueron la semilla que hizo florecer de nuevo al Mónaco, que terminó por duplicar el parcial hasta convertirlo en un 12-0 con el propio Mirotic al mando. No necesitó más el conjunto local, que a partir de ese momento se centró el conservar la distancia pese a los intentos inhumanos de reducirla de Campazzo, que metió cuatro triples y catorce puntos en los dos últimos minutos. No fue suficiente y los blancos despiden el año en clave europea con derrota.

- Ficha técnica:

100 - Mónaco (21+26+23+30): Okobo (22), James (15), Blossomgame (6), Theis (8), Diallo (11) -cinco titular-, Strazel (12), Hayes (4), Tarpey (-), Nedovic (12) y Mirotic (10).

95 - Real Madrid (20+23+27+25): Campazzo (28), Abalde (7), Procida (3), Hezonja (6), Tavares (21), -cinco inicial-, Maledon (5), Okeke (12), Deck (9), Garuba (2), Krämer (2), Len (-).

Árbitros: Milan Nedovic (Eslovenia), Milos Koljensic (Serbia) y Eduard Udyanskyy (Gran Bretaña). Eliminaron por cinco faltas a Hayes (m.36).

Incidencias: partido de la jornada 18 de la Euroliga de baloncesto disputado en la Sala Gaston Medecin.