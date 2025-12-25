Sergio Scariolo pide paciencia ante la amenaza de Nikola Mirotic

El entrenador del Real Madrid tiene claro que la visita a Mónaco es de enorme dificultad y que necesitan entender que habrá momentos en los que el talento del rival les someta

Justo después de Navidad al Real Madrid le toca disputar la 18ª jornada de la Euroliga visitando a un Mónaco que la campaña pasada terminó como subcampeón y que este año, por si no tuviesen suficiente, han añadido a piezas del nivel de Nikola Mirotic, quien será la gran amenaza de los blancos en el Principado. Sabedor del nivel del ala-pívot, a quien ha entrenado tantísimas en la Selección española, el preparador italiano pide a sus chicos que no caigan en el desánimo en momento alguno.

"Han sabido sumar a un jugador top como Nicola Mirotić y a dos jugadores de gran experiencia y eficacia como Nedović y Theis. Estamos hablando del máximo nivel de competición al que puedes enfrentarte y por eso tenemos que tener mucha disciplina, concentración, paciencia y capacidad de aguantar la frustración, porque es un equipo que te puede impedir anotar durante tres o cuatro posesiones seguidas", expresa.

Todo un subcampeón de la Euroliga

Más allá de admitir que sus chicos llegan con algún problema físico, Scariolo subraya que llegan al choque contra los monegascos teniendo claro que jugarán contra un conjunto con numerosos recursos para ganar los partidos.

"Tenemos la conciencia de que vamos a jugar contra el subcampeón de la Euroliga. Son un núcleo de mucha calidad y eficiencia, no solo en ataque sino también en defensa. Llevan años jugando juntos y se quedaron a un paso de ganarla el año pasado", explica.

Scariolo y la necesidad de evitar desconexiones

Lo cierto es que es un partido muy importante para el Real Madrid. Pese a estar bien situado en la clasificación al ser séptimos con un balance de 10-7, resulta que el Mónaco es justo el equipo que le precede en la tabla, por lo que en caso de ganar se colocaría en puestos de clasificación directa a playoffs. Scariolo es consciente de ello, pero entiende que no es momento de mirar tan a largo plazo, sino de darlo todo contra su próximo rival.

"Sé que si somos capaces de estar concentrados y no perdemos la confianza podemos tener opciones de ganar en una de las canchas más difíciles que hay hoy día", sentencia el técnico italiano, que además de tener al equipo bien situado en Europa lo ha colocado como líder de la Liga ACB con un espectacular récord de 10-1.