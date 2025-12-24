Niko Mirotic desvela cómo decidió fichar por el Barça y acabó enfrentándole al Real Madrid

El ala-pívot hispanomontenegrino se volvió desde un aeropuerto griego cuando ya iba a viajar para firmar un gran contrato con los Utah Jazz

Niko Mirotic afronta un año novedoso para él desde que regresó de la NBA. Si en Barcelona y Milán era claramente el líder anotador, ahora tiene que compartir protagonismo en un equipo que también tiene a Mike James, Theis, Diallo... En Mónaco trata de lograr lo que no ha conseguido en sus dos últimos equipos y tampoco en el Real Madrid: la Euroliga. Precisamente está a las órdenes del que se la arrebató en 2013, Vassilis Spanoulis, que lideraba aquel Olympiacos.

Sobre esa espinita que aún le queda, del hecho de haberse juntado con la otra gran estrella sin corona (Mike James) o de ser entrenador por Spanoulis ha hablado Mirotic en una entrevista en Eurohoops.com, donde también ha repasado sus amistades con Pau Gasol o Rajon Rondo en la NBA, y cómo fue su regreso a Europa para recalar en el Barça y convertirse en el principal 'enemigo' del Real Madrid, el club en el que se formó.

En este sentido, reconoce que dejó en 'shock' a mucha gente, empezando por sus más allegados. "Mis padres y algunos de mis amigos más cercanos... Todos querían que me quedara en la NBA. Que aceptara ese contrato. Tenía una oferta increíble de Utah Jazz por tres años, garantizados", admite el hispanomontenegrino, que explica cómo se volvió cuando iba a firmar el contrato en el mismo aeropuerto y cómo, días después, se hizo oficial su llegada al Barça.

"Yo estaba en Chalkidiki, Grecia, con mi familia. Era el 28 o 29 de junio de 2019. Me enviaron los billetes para volar a Los Ángeles, reunirme con ellos -Jazz- y firmar el contrato. Fui al aeropuerto y estuve pensando en ello porque lo estaba hablando mucho con mi esposa. Hablábamos de volver potencialmente a Europa y todo eso. Acababa de nacer nuestro segundo hijo. Y echábamos de menos ese estilo de vida europeo y estar cerca de la familia. Y, sinceramente, yo quería un rol más importante como jugador. Para mí, en ese momento, no se trataba solo del dinero. Así que volví del aeropuerto y seguí mis vacaciones en Chalkidiki. Luego, en los días siguientes, firmé con el Barcelona", narra Mirotic.

Mirotic saca pecho por su carrera

A partir de ese año 2019, aparcó la NBA y retomó su 'obsesión' de ganar la Euroliga, algo que tuvo muy cerca con el Barça, pero volvió a caer en una final. Es algo que quiere ganar y por eso ha cambiado Milán por Mónaco, pero avisa que no hacerlo no va a quitarle la enorme carrera que atesora. "No sería justo conmigo mismo comparar toda mi carrera solo con 'no ganar el trofeo de la Euroliga'. Porque también estuve en la NBA y llegué a las Finales de la Conferencia Este con los Milwaukee Bucks, con Giannis Antetokounmpo. Y, como dijiste, gané el EuroBasket con la selección de España. Pero, obviamente, me gustaría ganar la Euroliga y añadir eso, digamos, a mi carrera. Pero no es algo en lo que vaya a poner todo el foco de mi carrera. Porque tuve cinco años muy buenos en la NBA con muchos minutos, cuatro años participando en los play offs y en cada una de esas cinco temporadas jugué 20 minutos o más de media. Así que no es solo Europa para mí. Pero sigo aquí. Sigo luchando, lo cual es muy positivo, con el objetivo de ganar la Euroliga. Soy una persona de fe y voy a creer en ello. Confío en que puede suceder", reflexionaba.

Niko Mirotic reconoce que, incluso, lo ha hablado con Mike James, que también se ha quedado en puertas, entre otros años, la pasada temporada. "Lo hemos hablado. No fue algo enorme. Fue una conversación breve, porque ambos somos conscientes de la situación, ya sabes... Que los dos estamos sin el título de Euroliga y que somos, digamos, jugadores muy buenos en la competición a los que les falta este trofeo. Pero lo bueno es que ahora estamos juntos. En el mismo barco, en la misma dirección y luchando por lo mismo para lograr algo grande", avisa.