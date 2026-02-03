De ser objetivo del Real Madrid a salir por la puerta de atrás de la ACB en un año

Sam Dekker, una de las opciones que estuvo a un paso de incorporar el Madrid el pasado año, deja el Joventut tras una temporada aciaga

Hace poco más de un año, cuando el Real Madrid apuraba el mercado para cubrir las posiciones de exterior e interior que le hacían falta muchos fueron los nombres que aparecieron en su órbita.

Uno de ellos fue Theo Maledon, que ató aunque de cara a esta temporada. Logró incorporar a Bruno Fernando para dar descanso a Tavares, cuando todo hacía indicar que sería el brasileño Caboclo. Y, para el puesto de exterior, se trajo a otro ex NBA como Dennis Smith Jr. Pero antes de que éste llegara un nombre apareció claramente definido en el horizonte.

El aterrizaje de Sam Dekker había cambiado la cara del Joventut, que había pasado de coquetear con la zona peligrosa tras un mal inicio a iniciar una racha sin perder que le llevó a la zona de 'play off'. Mucha culpa de ello fue un Dekker que sonó seriamente para el Madrid, pero al que el Joventut ató con un contrato más largo.

El Joventut revivió con Dekker

Este año, con las nuevas incorporaciones y con Ricky Rubio, se preveía que Dekker sería un jugador importante. De hecho, con ese rol había firmado la extensión de su contrato con el club verdinegro. Sin embargo, su protagonismo ha ido a menos conforme avanzaba la temporada y su rendimiento, comparado con el pasado año, ha estado muy lejos de las expectativas.

Sam Dekker promedia este año 4.6 puntos, 3.2 rebotes y 0.7 asistencias en los 16:14 minutos que juega por partido en la ACB cuand el pasado año promedió 12,7 puntos, 4.2 rebotes y 1,3 asistencias en 27 minutos. El bajón se nota claramente en los lanzamientos de tres, donde el pasado año era el tercer mejor lanzador de la ACB tras Markus Howard y Yunio Barrueta, con un 42.7% de efectividad y este año está casi en la mitad (22%).

Dekker ya no jugó los últimos partidos con el Joventut

En los dos últimos partidos no ha pisado la pista y su técnico, Dani Miret, dejó entrever que podía salir. Finalmente, este martes se ha hecho oficial su desvinculación del Joventut.

Dekker deja la Penya tras alcanzar un acuerdo con el club catalán y se marchará a su país para operarse de los problemas que arrastra en un hombro y que han ayudado a que no rindiera como se esperaba de él.

El ya exjugador verdinegro no ha viajado con el equipo a Würzburg (Alemania), donde hoy mismo, el Joventut jugará contra el equipo local en partido de la Champions League. Se marcha con 58 partidos a sus espaldas, 39 de ellos en Liga ACB.