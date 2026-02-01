La historia de cuando Michael Jordan pudo jugar en la ACB

El que para muchos es el mejor jugador de baloncesto de la historia estuvo muy cerca de fichar por el Estudiantes de Pepu Hernández y Alfonso Reyes

Michael Jeffrey Jordan es, para la gran mayoría de aficionados al baloncesto, el mejor jugador que ha dado este deporte. El seis veces campeón de la NBA con los Chicago Bulls, 14 veces All-Star, del que fue MVP en tres ocasiones, y dos veces campeón de unos Juegos Olímpicos, entre otros muchos galardones, reflejan el altísimo nivel del escolta de Brooklyn, que una vez estuvo muy cerca de jugar en la ACB, exactamente en el Estudiantes.

En 1998, el histórico equipo español pudo fichar a Jordan, justo después de que el comisionado de la NBA anunciara el cierre patronal de la liga norteamericana el 30 de junio de ese mismo año al no haber llegado a un acuerdo a la hora de firmar un nuevo convenio colectivo, un parón que el baloncesto europeo quiso aprovechar. Siendo el Estudiantes el más ambicioso, queriendo apostar por Michael Jordan.

La historia se conoció un año después, desvelada por 'Gigantes', en una operación que no tenía precedentes en nuestro país y que se inició debido a que la empresa Adecco era por entonces el patrocinador principal del Estudiantes.

En dicha época, debido a ese patrocinio, el equipo madrileño vestía de rojo, como los Chicago Bulls. Fueron los dos directivos de la compañía en España los que hablaron con las oficinas centrales de la misma en San Francisco para que dedicasen todo el presupuesto de marketing para cerrar el acuerdo con Jordan. Una operación que rondaba los 2.000 millones de las antiguas pesetas (12 millones de euros) y que tiraba de otras grandes figuras del deporte español para tratar de convencer a Jordan.

Por aquel entonces, el Estudiantes tenía a Pepu Hernández como entrenador y a figuras como Carlos Jiménez o Alfonso Reyes. El técnico español fue el primero en ser preguntado sobre esta posibilidad, algo que le generó muchísima gracia, ya que ¿quién no iba a querer contar con Jordan en su equipo? En esa época, la ACB sólo permitía tener tres extranjeros, teniendo Estudiantes a Thompson y Vandiver, por lo que le quedaba una plaza libre.

Desde Adecco y el club también se contactó con Severiano Ballesteros, quien se pretendía que tuviera un papel trascendental a la hora de seducir a Michael Jordan, ya que una de las grandes condiciones del '23' era el golf.

Finalmente, el 18 de enero de 1999, la ilusión de Estudiantes acabó, puesto que el comisionado de la NBA anunció el acuerdo entre propietarios y jugadores para el reparto de los beneficios y puso fin al parón.

Los agentes de Jordan llegaron a valorar la oferta, que fue real, pero el parón de la NBA terminó antes de que le hubiera llegado al propio jugador. Eso sí, Jordan no volvió, porque entonces anunció su segunda retirada, aunque no la definitiva.