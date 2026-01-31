La NBA suspende 25 partidos a Paul George

El veterano alero es castigado por tomar una medicamento prohibido por la política antidopaje de la NBA por un problema de salud mental

Es la noticia del momento en la NBA. Paul George, jugador de los Philadelphia 76ers, ha sido sancionado con 25 partidos de suspensión por violar la política antidopaje de la NBA al tomar un medicamento no permitido.

La competición estadounidense ha anunciado tal castigo al alero de la organización de Pensilvania a través de un comunicado, informando a su vez de que la suspensión comenzará este mismo sábado en el partido que los 76ers disputan contra los New Orleans Pelicans en el Xfinity Mobile Arena.

Una vez conocida la noticia las dudas sobre lo ocurrido eran muchas; sin embargo estas se han resuelto con celeridad, ya que ha sido el propio jugador el que ha admitido su error a través de estas palabras transmitidas por Shams Charania de ESPN.

Paul George explica lo ocurrido

He aquí las palabras de Paul George: "En los últimos años he hablado de la importancia de la salud mental y, al buscar recientemente tratamiento por un problema personal, cometí el error de tomar un medicamento inapropiado. Asumo plena responsabilidad por mis acciones y pido disculpas a la organización de los Sixers, a mis compañeros y a los aficionados de Filadelfia por mi mala toma de decisiones durante este proceso", escribe.

Y continúa: "Estoy enfocado en aprovechar este tiempo para asegurarme de que mi mente y mi cuerpo estén en las mejores condiciones posibles para ayudar al equipo cuando regrese".

Cogiendo el tono tras varios problemas físicos

La realidad es que esta sanción supone un duro contratiempo para los Sixers. Ya con Joel Embiid recuperado y jugando a buen nivel, los de Pensilvania esperaban que los siguientes meses antes de playoffs les sirviesen para generar química y automatismos, algo que ahora será prácticamente imposible al no poder contar con una de sus piezas esenciales.

A sus 35 años, y tras superar bastantes lesiones de importancia, George acumulaba ya 27 partidos de regular season para irse a un promedio de 16 puntos, 5,2 rebotes, 3,7 asistencias y 1,5 robos. No son números súper estelares, pero estaba yendo a más.