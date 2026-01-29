LeBron James hace historia entre lágrimas en Cleveland

LeBron James alcanzó los 60.000 minutos en una emotiva noche en Cleveland, empañada por la contundente derrota de los Lakers. La jornada destacó también por el dominio de Victor Wembanyama y el acierto de unos Warriors que no perdonaron desde el triple

La jornada de la NBA de este jueves 29 de enero ha sido una de las más emotivas que se han vivido este año. LeBron James regresó a su antigua casa en Cleveland para alcanzar una cifra que redefine el concepto de longevidad en esta competición. Ya en diciembre se convirtió en el primer jugador en disputar 23 temporadas, lo que le hace el más longevo en la competición a sus 41 años. Pero una retirada para la próxima campaña es una posibilidad que flota en el aire, por lo que este ha podido ser el último partido en activo que viva en el templo del Cavaliers.

LeBron James bate un nuevo récord

El Rocket Central acogió el que fue sin duda el partido de la jornada, donde los Cavaliers vencieron contundentemente a Los Ángeles Lakers por 129-99. Aunque es cierto que el resultado fue algo secundario ante un nuevo hito histórico para el de Ohio: en el minuto 24 en pista, LeBron James se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en superar los 60.000 minutos jugado en temporada regular.

El momento más emotivo de la jornada se vivió durante un tiempo muerto en el primer cuarto. Los Cavaliers proyectaron un vídeo tributo con sus mejores momentos, incluyendo su mítica racha de 25 puntos consecutivos contra Detroit en 2007. LeBron no pudo contener las lágrimas, visiblemente conmovido por el cariño de una afición que aún le agradece el anillo de 2016. En el ámbito deportivo, el protagonista de la noche acabó con 11 puntos y 5 asistencia en una noche agridulce en la que solo Luka Doncic mantuvo el tipo antes de una debacle en el tercer cuarto.

Los Hawks dan la sorpresa

Más allá de la histórica noche en Ohio, la jornada dejó actuaciones de alto calibre que mantienen la Liga al rojo vivo, destacando el dominio de los Knicks ante los Raptors con 30 puntos de Mikal Bridges y el triunfo del Magic sobre el Heat gracias a los 31 puntos de Paolo Banchero. Las sorpresas llegaron con la victorias de los Hawks en Boston y la remontada de 16 puntos de los Spurs liderados por un Victor Webayama estelar con 28 puntos y 5 tampones, mientras que los Warriors aplastaron a los Jazz con una exhibición de 23 triples comandada por Stephen Curry y Moses Moddy.

Resultados de la noche en NBA