Estrella Roja - Celta de Vigo, en directo el partido de la UEFA Europa League en vivo online

El conjunto de Giráldez visita Belgrado para enfrentarse al equipo de Dejan Stanković y cerrar la fase de liga con el objetivo de quedar lo más arriba posible en la clasificación

Por un lado, el Estrella Roja viene de ganar su último encuentro de Europa League ante el Malmo, lo que deja al equipo de Dejan Stanković undécimo en la tabla con 13 puntos.

Por otro lado, el Celta de Vigo logró el triunfo contra el Lille el pasado jueves en Balaídos, lo que mantiene al conjunto de Claudio Giráldez en la decimotercera posición de la clasificación con 12 puntos.

Una de las novedades en la convocatoria de Claudio Giráldez es la figura de Fer López, que ya ha sido inscrito para poder disputar el encuentro de hoy ante el Estrella Roja.

Recordemos que a partir de las 21:00 horas se jugarán los 18 partidos de la última jornada de la fase de la liga de la UEFA Europa League:

El Celta de Vigo visita al Estrella Roja en la noche de hoy en el Rajko Mitic Stadium, en el encuentro correspondiente a la jornada 8 de la UEFA Europa League. Los de Claudio Giráldez llegan tras ganar al Lille en Balaídos en el último partido europeo, lo que les ha dejado decimo cuarto con doce puntos. Por otro lado, el equipo de Dejan Stanković viene de ganar al Malmo a domicilio, por lo que se sitúan undécimos en la tabla con trece puntos. Por otro lado, el colegiado del partido es Andrea Colombo, que estará acompañado en el VAR de Valerio Marini y Daniele Doveri.

Claudio Giráldez y la opción de Fer López

Claudio Giráldez podrá hacer re debutar a Fer López esta noche en el encuentro contra el Celta de Vigo. El jugador ya ha sido inscrito, tal y como ha confirmado el propio Celta de Vigo en redes sociales. Sin embargo, el técnico del conjunto gallego valoró de esta manera su llegada en la previa del partido de Europa League: "Ha viajado y todavía no hay confirmación. Hasta las 12 de la noche de hoy está abierto el plazo y estamos viendo si nos autorizan o no. Hemos llegado hasta aquí sin Fer. Si lo tenemos seremos más fuertes. Lo veo preparado para jugar. El ritmo lo va a coger compitiendo. Puede jugar en construcción del juego o en finalización. Tiene capacidad para jugar de mediocentro, ha evolucionado en el aspecto físico. En un 4-3-3 sería el interior derecho".

Además, Giráldez avisó de cara al ambiente que espera en el Rajko Mitic Stadium: "Esperamos un ambiente espectacular. Es un equipo que ha encajado muy pocos goles y con dos entrenadores distintos, lo que habla de la solidez más allá de quien lo entrene. Están siendo más agresivos en la presión con Stankovic. Tienen el talento habitual e histórico de los equipos serbios". Por ello, el Celta de Vigo espera conseguir una nueva victoria en Europa League que les pueda hacer soñar y entrar en los ocho primeros clasificados de la tabla, donde actualmente se encuentra un equipo español como es el Real Betis.

Dejan Stankovic, con el sueño de alcanzar el top-8 de la tabla

Por otro lado, el Estrella Roja de Dejan Stankovic llega al último partido de la fase de liga de UEFA Europa League undécimo en la tabla con 13 puntos, por lo que el equipo serbio espera acabar en el top-8 tras el duelo ante el Celta de Vigo, tal y como lo reflejó el técnico: "Nuestra obligación es ser los mejores mañana. La idea no será pararnos delante de la portería, pero si el rival nos obliga, estaremos preparados para eso también. Me gusta la presión y este partido es como una final para mí. Jugamos ante 40 mil personas y esa es nuestra obligación. Y podemos entrar entre los ocho mejores. Además, el entrenador serbio apuntó las amenazas del equipo de Claudio Giráldez: "Juegan buen fútbol y saben lo que hacen. Seguro que su prioridad es jugar en Europa el año que viene. Espero un oponente de calidad".