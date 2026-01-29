Buenas noticias para el RC Celta: Fer López, inscrito y puede jugar contra el Estrella Roja

El atacante, que ha llegado en calidad de cedido hasta el final de temporada procedente del Wolverhampton Wanderers, viajó a Serbia con el resto de sus compañeros con la esperanza de que la UEFA le permitiera jugar el partido de este jueves contra el Estrella Roja

Fer López es el futbolista que acapara todos los focos en el RC Celta en las últimas horas. El jugador regresó en calidad de cedido justo unos meses después de marcharse traspasado al Wolverhampton Wanderers en donde no ha tenido oportunidades. Fer López está llamado a darle un salto de calidad al equipo que entrena un Claudio Giráldez que ha recibido buenas noticias ya que el atacante ya aparece inscrito en la web de la UEFA como miembro de la plantilla celeste para poder jugar la UEFA Europa League.

Desde el primer momento Fer López ha demostrado que su implicación es máxima con el RC Celta. El atacante se está entrenando a tope desde el primer día junto al resto de sus compañeros y además ha viajado hasta Belgrado con la esperanza de que que la UEFA le diera el visto bueno para jugar el último partido de la fase de liga de la UEFA Europa League que el RC Celta va a disputar contra el Estrella Roja este jueves.

Una luz verde que le ha sido concedida al RC Celta y a Fer López quien, por tanto, podrá jugar el partido contra el Estrella Roja. El futbolista aparece en la web de la UEFA de la UEFA Europa League como miembro a todos los efectos de la plantilla, pero no con el dorsal 8 que lucirá en LaLiga sino con el número 30, formando parte de la lista B del equipo gallego, como un canterano más.

De este modo, Fer López podrá jugar este partido contra el Estrella Roja si así lo estima oportuno Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, quien es el que tiene ahora en su mano la decisión.

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, ya dijo que estaría encantado de poder contar con Fer López en el partido contra el Estrella Roja

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, fue preguntado por las opciones de contar con Fer López en el partido de la UEFA Europa League contra el Estrella Roja. El técnico se mostró cauto, pero señaló que tenerlo a su disposición sería una mejora importante para su equipo. "Ha viajado y todavía no hay confirmación. Hasta hoy a las 12 de la noche está abierto el plazo y estamos viendo si nos lo autoriza o no. Más allá de este Fer o no, vamos a sacar un equipo muy competitivo, una convocatoria muy competitiva, hemos llegado hasta aquí sin Fer. Si lo tenemos creo que somos más fuertes y si no estará para la siguiente eliminatoria y para el partido del domingo en Liga sin ningún tipo de problema y creo que no tiene más relevancia".

Ahora, Claudio Giráldez ya sabe que puede contar con Fer López para este último partido de la fase de liga de la UEFA Europa League.