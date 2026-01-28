El Celta de Vigo espera noticias de la UEFA en el 'caso Fer López' en busca del premio gordo en la Europa League

El internacional sub 21, único fichaje del club celeste en el mercado de enero hasta la fecha, ha viajado con el equipo a Belgrado para medirse este jueves al Estrella Roja, pero aún no sabe si tendrá permiso para jugar

Tras el tropiezo de la pasada jornada en LaLiga ante la Real Sociedad, el Celta de Vigo afronta mañana jueves la última jornada de la Fase Liga de la Europa League con el objetivo de apurar sus opciones de colarse en el 'top 8'. Clasificado ya para el 'play off' intermedio, los celestes deben lograr la victoria en su visita al Estrella Roja de Belgrado y esperar los fallos de los equipos que le anteceden en la tabla. Una misión para la que Claudio Giráldez espera contar con Fer López, hasta ahora el único refuerzo invernal concretado por el club gallego.

Cedido por el Wolverhampton hasta final de temporada, el internacional sub 21 forma parte de la nómina de expedicionarios que ha puesto rumbo este miércoles a la capital serbia. Pero aún no está claro su concurso en el ‘Pequeño Maracaná'. En realidad, los fichajes de este mercado de enero no pueden ser incluidos en la lista A que se presentó a comienzos de temporada, debiendo esperar ya a la siguiente fase. Pero el caso de Fer López es especial, pues el Celta pretende que forme parte de la lista B que integran los canteranos, la cual sí se puede modificar hasta 24 horas antes de cada partido

Los requisitos para estar en la lista B de la UEFA

Sobre el papel, el madrileño cumple con los requisitos exigidos, pues en la misma solo puede figurar jugadores sub 21 nacidos el 1 de enero de 2004 o después (él lo hizo en mayo de ese año), siendo el segundo requisito que haya estado en el club al menos dos años ininterrumpidos desde los 15 años, algo que también se cumpliría en su caso. Pero, pese a ello, la entidad viguesa está a la espera de la decisión de la UEFA, pues hay un matiz que lo deja en duda.

La duda que estudio la UEFA

“Son cuestiones reglamentarias un poco complicadas que tienen que ver con el historial para meterlo dentro de la ficha B. Tiene que ver con los años que ha pasado dentro del club antes de su debut profesional. Tiene un periodo ahí con el Gran Peña y estamos definiendo si son temporadas o años cronológicos. Son cuestiones que tiene que interpretar la UEFA”, explicó el director deportivo, Marco Garcés, durante la rueda de prensa de presentación del futbolista.

Por su parte, el consejero celeste, Sergio Álvarez, comentó a los periodistas antes de viajar a Belgrado que “de momento” no han recibido ninguna notificación al respecto. “Cuando la UEFA nos diga algo ya comunicaremos si puede o no puede jugar este partido”, explicó el ex portero del Celta, quien no escondió su satisfacción por el regreso del canterano porque es un jugador “de mucho potencial”.

Varias bajas en la lista de Claudio Giráldez

En la lista de convocados también figuran Ferrán Jutglà, ausente en las últimas convocatorias en LaLiga por un problema personal; el canterano Hugo Burcio o Yoel Lago, que cuenta con ofertas de Segunda división para salir cedido, así como Franco Cervi, al que se ha intentado dar salida sin éxito. El central ganhés Joseph Aidoo, que no está inscrito en la competición continental, y los sancionados Williot Swedberg y Hugo Sotelo no viajan a Belgrado.

Desde el Celta no se ha dado a conocer la lista completa, pero se da por hecha también la ausencia de Manu Fernández, que sufrió una lesión de tobillo el pasado domingo en Anoeta, tras una dura entrada de Cáleta-Car, y no ha podido ejercitarse desde entonces con el grupo. Se confía pese a todo en que solo se trate de un fuerte golpe y no de una dolencia importante, aunque será baja en este choque europeo.