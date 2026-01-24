Caludio Giráldez se 'carga' a Ferrán Jutglà

El técnico del Celta de Vigo deja, por tercera vez consecutiva en LaLiga, a Ferrán Jutglà fuera de la convocatoria. El delantero aún no se ha estrenado con el conjunto celeste en 2026, mientras que el mercado de fichajes de enero sigue abierto ofreciendo alguna posibilidad de escape

El Celta de Vigo encara la jornada 21 de LaLiga con el ánimo renovado tras vencer en la Europa league al Lille. El cuadro de Claudio Giráldez busca mantener la buena dinámica de los últimos resultados cosechados y arrebatar al Betis los puestos europeos. Para ello, Claudio Giráldez ha convocado a sus futbolistas de más confianza para medirse a la Real Sociedad. La convocatoria vuelve a ser llamativa por la ausencia de Ferrán Jutglà, futbolista al que Giráldez se carga dejándolo fuera por tercera vez consecutiva en LaLiga.

Ferrán Jutglà se queda fuera de los planes de Claudio Giráldez

Ferrán Jutglà, uno de los refuerzos veraniegos del Celta, ha vuelto a quedarse fuera de la convocatoria de Claudio Giráldez para el partido de mañana contra la Real Sociedad, en la que tampoco está el central Yoel Lago, que podría abandonar el equipo en este mercado invernal. El exfutbolista del Brujas, por el que el Celta pagó alrededor de cinco millones de euros el pasado verano, ha dejado de contar para el técnico celeste, quien no le ha dado ningún minuto en lo que va de 2026. Jutglà fue suplente en la goleada ante el Valencia y, a partir de ahí, se ha quedado fuera de la lista de convocados frente a Sevilla, Rayo Vallecano y Real Sociedad. Su último partido lo disputó el 20 de diciembre contra el Real Oviedo.

En lo que va de campaña, en atacante del Celta ha disputado poco más de 1.000 minutos entre las tres competiciones, anotando tan solo 2 goles en LaLiga. Su aportación ofensiva está siendo muy discreta en su primera temporada en el cuadro gallego, pasando a un segundo plano para un Giráldez que argumentó, al ser preguntado sobre una posible salida del catalán en invierno, que contaba con él. La realidad es muy diferente y, tras no jugar nada en lo que va de 2026, aún restan días de mercados para buscarle acomodo en forma de cesión en algún otro equipo para que vaya sumando rodaje.

La lista de convocados del Celta de Vigo

El otro descartado de Claudio Giráldez para el duelo ante la Real Sociedad en la jornada 21 de LaLiga es Yoel Lago. Su caso es distinto ya que ha sido el propio defensor el que ha pedido permiso al club para buscar un nuevo destino dónde seguir desarrollando su carrera deportiva. Giráldez, uno de sus grandes valedores, ve con buenos ojos una cesión para no frenar el crecimiento del canterano. de esta forma, la lista de convocados del Celta para medirse a la Real Sociedad la forman los siguientes futbolistas: Iván Villar, Radu, Marc Vidal, Starfelt, Mingueza, Aidoo, Carreira, Moriba, Borja Iglesias, Aspas, Manu Fernández, Bryan Zaragoza, Miguel Román, Javi Rueda, Pablo Durán, Swedberg, Marcos Alonso, Ristic, Hugo Sotelo, Hugo Álvarez, Carlos Domínguez, Javi Rodríguez, Hugo Bucio y Jones El-Abdellaoui.