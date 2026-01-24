Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, muy claro sobre el posible fichaje de Fer López: "Estamos en conversaciones con él y con su club"

El técnico del equipo gallego ha manifestado que el futbolista del Wolverhampton Wanderers es un jugador que le gusta mucho y que le pueda dar muchas soluciones de cara a la recta final de la temporada. El club celeste está a punto de cerrar su regreso en forma de cesión

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, ha comparecido en rueda de prensa antes de que su equipo juegue contra la Real Sociedad. El técnico ha analizado el encuentro, pero lo más interesante han sido sus palabras sobre el posible fichaje de Fer López, sobre el cual se está trabajando los últimos detalles.

Noticias Relacionadas Matarazzo: Repasa el parte médico de la Real Sociedad

El entrenador del club gallego ha admitido que el equipo puede fichar y también ejecutar salidas en este mercado de fichajes de invierno. "No sé qué quiero, la verdad. Me gustaría que, como digo siempre, que se acabe el mercado y no nos debilitemos. Sí que estamos, como sabéis, en conversaciones para poder modificar alguna cosa y también esperemos que sea para mejorar. Y luego hay situaciones también de jugadores nuestros de la plantilla que también se están hablando y manejando. Pero bueno, si tengo que elegir, prefiero que sea tranquila".

A continuación, Claudio Giráldez ha confirmado lo que es un secreto a voces que RC Celta y Wolverhampton Wanderers están negociando para que Fer López regrese al club gallego en calidad de cedido por 6 o 18 meses. "Fer López ya sabéis que es un jugador que me gusta, que sabéis que estamos en conversaciones con él y con su club. Es una de las opciones y luego dependerá, como os dije ya, de lo que pueda pasar, qué oportunidades se presentan, qué capacidad tenemos nosotros de poder asumir esas oportunidades. Y también dentro de nuestra plantilla, cómo se queda el equipo, qué jugadores continúan, qué jugadores no. Y para mí Fer López me da tranquilidad porque creo que es una adaptación sencilla, que nos juega de mediocentro, de interior, de extremo. Que tiene capacidad de jugar alto y bajo, construir y finalizar. Y creo que nos da muchos de los perfiles que podemos demandar en este mercado".

Además de las posibles llegadas, Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, no ha descartado salidas en la recta final del mercado de fichajes de invierno. "Hemos hablado con jugadores para saber sus casos, para saber cómo están, para que sepan también nuestra opinión. Respetamos siempre los contratos y el derecho que tiene todo el mundo a continuar aquí si ellos lo estiman oportuno. Dentro de un vestuario tan comprometido, tan noble y tan fiel a mis ideas y a lo que yo propongo. Siempre desde el respeto, pero a veces creemos que es mejor en una plantilla tan grande que algún jugador pueda salir a tener minutos".

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, analiza el partido contra la Real Sociedad

Claudio Giráldez, por otro lado, ha afirmado que las ausencias que haya en la lista de convocados para el partido contra la Real Sociedad serán por decisión técnica salvo sorpresa, pero ha asegurado que el joven Hugo Burcio estará en ella. "Todavía no tenemos la lista, están todavía jugadores en el fisio, en especial los que jugaron más minutos el otro día. Vamos a esperar a ver si hay alguien que no esté disponible para el partido, pero, a priori, todo el mundo entrenó y tenemos la suerte de poder contar con todos y será seguramente una decisión técnica. Está Hugo Burcio con nosotros, en dinámica nuestra. Creo que ahora mismo es importante que tengamos a ese cuarto mediocentro".

El entrenador del RC Celta ha analizado el partido que le espera a su equipo contra la Real Sociedad. "Ganar siempre te da motivación y convencimiento en lo que haces. Sí es cierto que la Real Sociedad también llega a un gran momento, creo que estamos viviendo los dos equipos, por lo menos en cuanto a resultados y a continuidad, el mejor momento de la temporada probablemente. Ellos han hecho siete de los últimos nueve puntos, más la victoria en Copa del Rey, eliminando a Osasuna. Han tenido toda la semana para preparar el partido, entiendo que nosotros vamos un poquito más justos en ese aspecto, pero creo que la inercia y la dinámica nos tiene que igualar. Va a ser un partido muy complicado, es un rival que está apretando muy bien, muy agresivo, con mucha capacidad de ir hacia adelante y de robar, con mucha gente cerca del área en situaciones de remate. Sabemos el talento que tienen, para mí, lo dije en la ida, son los equipos con una de las plantillas con más talento, con muchos recursos en lo ofensivo en el último tercio de campo y tenemos que estar muy bien para poder ganar. Sabemos lo difícil que es cualquier partido y más cuando encadenas tantos partidos seguidos en la última semana".

A continuación, el técnico gallego ha señalado que la Real Sociedad es un equipo que está en crecimiento. "Creo que estamos en un momento del ecuador de la temporada, los equipos intentan sumar para garantizar estar lejos del descenso. Está ahora mismo desde el octavo a los puestos de descenso, creo que hay 4 o 5 puntos. La Real ha estado más abajo, ahora mismo está en la línea ascendente y evidentemente, por plantilla, por presupuesto, por historia, es uno de los equipos que entendemos que puede acabar en la parte alta si mantiene esta línea".

Por último ha elogiado la figura de Pellegrino Matarazzo, el nuevo entrenador de la Real Sociedad. "Evidentemente habla muy bien de Pellegrino Matarazzo, de lo que está haciendo, también habla muy bien de la plantilla, del nivel que tiene la plantilla. Es un equipo que, salvo este año, ha estado en competiciones europeas los últimos años y jugando incluso Champions, con una idea muy clara, con muchos jugadores de la cantera, con una identidad creo que marcada. Y también el cambio de entrenador lo ha vuelto a despertar, pero creo que también con Sergio Francisco han hecho cosas muy bien y tuvieron quizás algo más de mala suerte".