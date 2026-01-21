El Celta lanza dos ofertas diferentes por Fer López y el Valencia se entromete en su fichaje

El club celeste prefiere traerlo de vuelta mediante una cesión de 18 meses, pero también ha lanzado otra propuesta por solo media campaña y sigue a la espera de la respuesta del Wolverhampton. Mientras tanto, Carlos Corberán ha llamado al jugador para convencerlo de que recale en Mestalla

El Celta de Vigo está aprovechando el mercado de enero para aligerar su nómina de futbolistas y al mismo tiempo abrir con ello el necesario espacio salarial, paso previo para la llegada del refuerzo que todos esperan, que no es otro que Fer López. La cesión de Damián Rodríguez al Racing de Santander liberó una ficha reservada para el madrileño, pues no se contaba con que Fran Beltrán también hará las maletas rumbo al Girona, mientras que con los traspasos de Tadeo Allende y Luca de la Torre, de vuelta ambos a la MLS, se ha ganado algo de margen económico para poder hacer realidad el regreso del internacional sub 21.

El Wolverhampton lo h ofrecido en la Championship

El problema es que el Wolverhampton no acaba de decidirse. Es más, ha ofrecido al mediapunta a varios conjuntos de la Championsip para tenerlo controlado más de cerca y que continúe así con su adaptación al fútbol inglés, como son el Southampton, el Queens Park Rangers o el Leicester City. Sin embargo, Fer López y su agente, el poderoso Jorge Mendes, le han transmitido al club inglés que su deseo es volver a LaLiga y más concretamente al Celta.

Con el jugador, por tanto, estaría todo arreglado. Como loco por volver, estaría dispuesto de hecho a rebajarse su actual salario, que subió de manera importante al recalar en la Premier League, para adaptarlo de nuevo a la realidad de la entidad celeste. Por ello, en A Sede son optimistas, pro no quieren lanzar las campanas al vuelo. De momento, han lanzado dos ofertas y se encuentran a la espera de una respuesta desde el Molineux Stadium, según indica El Faro de Vigo.

Las dos ofertas del Celta de Vigo

Por un lado, el Celta sigue pretendiendo recuperar a su ex canterano, al que traspasó el pasado verano a cambio de 23 millones de euros, mediante una cesión por 18 meses; es decir, hasta el final de la campaña 26/27. En dicha propuesta se contempla el pago de una cantidad por el préstamo, además de asumir un importante porcentaje de su sueldo. Sin duda, es la opción preferida. Pero en Balaídos temen que los 'Wolves' solo quieran ceder a Fer López hasta final de temporada, por lo que también habrían presentado una oferta para acogerlo seis meses, igualmente con una contraprestación económica, aunque menor, y haciéndose cargo de una parte considerable de su ficha.

La llamada de Corberán

La pelota está en el tejado del Wolverhampton, que está prácticamente descendido después de lograr solo 8 puntos en 22 partidos y estar ya a 14 de la salvación. Pero en las últimas horas se ha entrometido en la operación un Valencia que no pondría pegas para lograr la cesión de Fer López hasta final de temporada. Según apunta el periodista Ángel García (Cazurreando), Carlos Corberán ha llamado incluso personalmente al jugador para transmitirle su interés.

Los números de Fer López en el Wolverhampton

Lo que está claro, en cualquier caso, es que el mediapunta desea salir de su actual equipo ante la falta de oportunidades para no ver estancada su progresión a sus 21 años. Hasta la fecha ha participado en 12 encuentros, nueve de ellos en la Premier League y solo dos como titular, por lo que se bagaje de minutos jugados se resume en 364, en los que le ha dado tiempo a firmar una asistencia.